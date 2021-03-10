鄭若驊指香港有穩健法律制度　法律樞紐地位不可被替代

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-10 18:50

律政司司長鄭若驊今天（10日）以《為何香港不可被替代》為題發表網誌，指香港得以成為國際法律樞紐，是建基於強大的根基，包括穩定的營商環境、資金自由流通、低稅率、簡單稅制，以及穩健的法律制度，又指香港擁有完善的金融和法律架構、商機無限和優秀的專業人才，地位絕不可被取代。

鄭若驊指香港擁有完善的金融和法律架構、商機無限和優秀的專業人才，地位絕不可被取代。（資料圖片）

稱香港商機無限、有優秀的專業人才

鄭若驊指，2019年香港「飽受街頭暴力陰霾籠罩」、有人散播反中國的言論，亦有報道指企業對選擇香港作為法律及爭議解決樞紐表示憂慮，揣測香港作為國際法律樞紐的地位。她稱，律政司於當年11月在北京舉辦了以「香港還是不可替代嗎？」為題的研討會，推動香港法律界與內地企業聯繫。經過真誠的交流，所有參與者均認同「香港還是不可替代」。

她續指，是次網上研討會上，來自國際律師事務所及機構的講者，探討了香港作為促成交易和爭議解決服務中心的重要性，認為香港得以成為國際法律樞紐，是建基於強大的根基，包括穩定的營商環境、資金自由流通、低稅率及簡單稅制，最重要的還有穩健的法律制度。

鄭若驊又說，香港在「一國兩制」下擁有特別的地位，為香港帶來了獨特的優勢，包括本港與內地在前年簽訂了保全措施安排，容許六間香港合資格申請保全措施的仲裁及爭議解決機構，可代表仲裁程序的當事人向內地法院申請保全，形容香港是第一個內地以外的司法管轄區能夠提供這種服務。

鄭若驊又指，香港的法律和爭議解決服務享譽國際，儘管未來充滿挑戰，但國際法律專業人士在研討會上的經驗交流提供了事實與數據，支持香港將在金融和商業活動中蓬勃發展，而人才總是緊隨資金流向，香港可繼續提供全面的卓越服務，並且是連繫全球人才與商貿的理想地點。她強調，香港擁有完善的金融和法律架構、商機無限和優秀的專業人才，地位絕不可被取代。