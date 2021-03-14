科興疫苗｜多2人接種後死亡　長者稱為人為己照打針：有猶豫過

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-14 13:11

本港疫苗接種計劃進行逾兩周，接種人數累計達17.7萬人。不過，政府昨日（13日）亦公布，再多兩人接種科興疫苗後死亡，累計6人接種科興後離世。元朗天暉路體育館今日仍有不少市民排隊入場接種科興疫苗，除了長者外亦有餐飲、醫療機構員工打針。 年逾60歲的林太今日前來接種，她說家中另外幾人都已經接種疫苗。至於早前有人接種疫苗離世，她坦承說「有猶豫過」，但認為接種疫苗是為己為人。

林太今日前來元朗天暉路體育館社區疫苗中心接種疫苗，早前接種的丈夫也有來陪同。林生有高血壓及前列腺的問題，而林太說自己血壓「少少高」，惟認為「打針為人為自己」，所以決定接種。林太表示，進入疫苗中心時，負責的護士有幫手量度血壓，認為沒問題才放行。她說，早前年逾70歲的丈夫帶著兒子和媳婦已經接種，另外女兒也已經接種，「一家都打咗，各個都有打。」

年逾60歲的林太今日前來接種，她指自己的家人都已經接種科興疫苗。夫妻二人坦承曾猶豫過，但「為人為己都要打」。（袁澍攝）

至於為何選擇科興而不選擇保護率更高的BioNTech復必泰疫苗，她則表示復必泰的副作用較嚴重，科興尚算溫和。而至於早前曾有數宗個案接種科興疫苗死亡個案，林太笑言，「出事是天意」，而後二人則坦承「猶豫過，但最終都決定來打。有疫苗，一早就應該來打，全世界疫情都咁嚴重。為己為人，無所謂。」

年輕無長期病，所以不怕

另外亦有一些優先群組人士前來接種，在私人醫療機構工作的梁小姐上午前來接種，她表示打完針沒有什麼不舒服，而至於早前的死亡個案，她則表示自己年輕，且對中國疫苗有信心，而自己又無長期病，所以不怕。

從事餐飲業的葉女士今日前來接種，她說接種完感到「開心」，至於為何不選保護率更高的復必泰，說相信中國產的疫苗。（袁澍攝）

從事餐飲業的葉女士今日也來接種，她表示打完針感到「開心」。她說今日中心等待接種的人數不少，入口處的姑娘問詢也仔細，用時大約2至3分鐘，包括了解接種者有無長期病，且為每個人量度血壓等。她說，家中「四五個人都已經接種，沒有問題，所以不怕。」

天暉路的接種中心今日人流不多，門口的排隊處無人等待，大部分市民都直接進入中心上樓接種。有部分市民表示自己因為血壓稍高未能接種。

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