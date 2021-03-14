新冠疫苗｜專家斥疫苗接種緩慢　陳肇始：研擴大接種群組

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-14 11:49

本港新冠疫苗接種計劃大規模展開，但專家及特首林鄭月娥都認為接種速度緩慢，透露有意擴大接種組別。食物及衞生局局長陳肇始今日亦稱（14日），正研究開放更多合資格接種組群，以滿足有需要率先打針市民訴求。

近期屢出現有人接種新冠疫苗後死亡消息，雖然未有一宗個案證明跟疫苗有關，但已動搖市民信心。港大醫學院院長梁卓偉昨日稱，以目前接種速度，相信全民接種目標要等待2023年才完成。政府上周二（9日）已再擴大7個接種群組，特首林鄭月娥亦要求公務員事務局局長聶德權研究，再開放可合資格接種的組群，以滿足有需要率先「打針」的巿民訴求。

陳肇始今日的網誌亦重申，兩款已在香港接種的疫苗，內地科興疫苗及BioNTech復必泰疫苗，都是經專家審核認為安全、有效和有品質保證，接種效益高於風險，社會應該相信科學，再三呼籲屬優先接種組別的市民，特別是經常接觸或貼身照顧病患者的醫生、護士、專職醫療人員、救護員等醫護同事，應盡早接種疫苗，以保護自己、保護家人及保護社會。

現時已有177,000名市民接種第一劑疫苗，科興及復必泰疫苗分別佔84.3%及15.7%。現時合資格接種人士：

1.60 歲或以上人士(陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）

2.醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員

3.安老院／殘疾人士院舍院友及員工

4.維持必要公共服務的人員

5.跨境運輸、口岸、港口工作人員

6.餐飲業、街市、超市、便利店員工及速遞員（包括外賣食品速遞員）

7.公共交通從業員

8.註冊建築工人

9.物業管理人員

10.學校教職員

11.旅遊業從業員

12.第《599F章》的表列處所職員

陳肇始表示，疫苗的常見副作用通常輕微而且是暫時的，例如輕微發燒、接種部位紅腫或疼痛，當情況加劇或個別市民有擔心，便應聯絡醫生並出示針卡，雖然多位醫學專家已指出近日一些異常個案與疫苗接種並無直接關係，但明白部份市民會有些擔心，市民可先諮詢家庭醫生或主診醫生的意見才接種疫苗。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

她提出未有疫苗接種前，每日都有不同程度急性疾病的人士需入院接受治療，甚至死亡。以2019年為例，醫院管理局的數據顯示，每日因缺血性心臟病、腦血管病及糖尿病死亡的平均人數分別達10.2人、8.1人及1.4人。此外，根據醫管局提供的資料，在2020年，因心肌梗塞入院的數字約為7,300宗，而因急性缺血性中風入院的數字約為10,300宗。

她相信疫苗接種計劃開始後，患有急性疾病的人士當中亦會有人曾接種疫苗，有關個案亦可能隨接種疫苗人數上升而增加，最重要是衞生署設立的監測機制，以科學及客觀的因果關係評估，確保不會忽略不尋常的情況出現。