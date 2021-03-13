科興疫苗︱兩名曾打針後危殆男子今不治　增63歲男急性中風命危

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-13 22:32

衞生署今天（13日）公布，再有一名63歲男子接種科興疫苗後急性中風，現時情況危殆，在深切治療部留醫。這名男子本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝，3月9日在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗。 另外，一名67歲男子和一名80歲男子早前接種科興疫苗後入院，情況本來是危殆，但兩人都在今天離世。

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衞生署今晚公布，截至今天下午四時的過去24小時，接獲醫院管理局呈報一宗需轉介深切治療部的個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。

根據醫管局提供的資料，該宗個案涉及一名63歲男子，本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝。他在3月9日於沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。他於3月10日開始感到身體虛弱，今日情況轉差，並前往北區醫院急症室求醫，其後轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性中風，現時情況危殆。

衞生署稱，接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並適時發布評估結果。

另外，一名67歲男子和一名80歲男子早前接種科興疫苗後入院，情況本來是危殆，但兩人都在今天離世。其中80歲男子今日下午因缺血性腸道疾病離世。

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署方指，根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。從整體人口而言，每天均有不同程度急性疾病的人士需入院接受治療。疫苗接種計劃開始後，患有急性疾病的人士當中亦會有人曾接種疫苗，而這些個案亦可能會隨着接種疫苗人數上升而增加。因此，設立監測機制以監察接種新冠疫苗異常事件，並作科學及客觀的因果關係評估，尤為重要，以確保不會忽略一些不尋常的情況出現。

根據醫管局的資料，因心肌梗塞或急性缺血性中風在二○二○年全年入院的臨時數字分別共7 300宗及10 300宗。患有長期病的市民如感到不適，應盡快求醫。他們亦應遵從醫生指示接受治療。