新冠疫苗｜增1.42萬人接種4人送院　2人打BioNTech後出疹

社會新聞
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新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開。政府周六（13日）晚上公布，截至晚上8時的過去24小時，有約14,200名市民，分別有8,500人接種第一劑科興疫苗，及5,700人接種第一劑BioNTec疫苗（復必泰）。

不適個案中，共有4宗送院個案，全部已經出院，當中有2宗接種BioNTech後出疹，另外有接種科興個案暈眩跌倒。

接種人數方面，周六共有約14.200名市民接種了第一劑疫苗，包括︰約有8,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,100人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,300人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；及約有5,700名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

接種科興疫苗的八間社區疫苗接種中心，整體接種率約為75%；接種復必泰疫苗的七間社區疫苗接種中心，整體接種率約為91%。

目前累計約177,000名市民已接種第一劑疫苗。其中約149,200人接種科興疫苗，約27,800人接種復必泰疫苗。

另外，公務員事務局回覆表示，截至3月13日下午8時的過去24小時，約4,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。同一時間，約6,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

3宗送院個案涉BioNTech　2宗出疹

過去24小時共有四宗送院個案，全部已經出院。其中元朗體育館社區疫苗接種中心，涉及接種BioNTech疫苗，一名58歲男子接種後，出現高血壓及感到暈眩，於上午10時34分被送往博愛醫院，及一名43歲女子接種後出疹，於下午7時50分被送往博愛醫院。二人情況穩定，經治療後，無須留院。

另外涉及BioNTech疫苗的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心，今日起試運作，只為部份港大醫學院學生及教職員接種，未開放予公眾。一名32歲女子接種後有出疹情況，於下午4時10分被送往瑪麗醫院，情況穩定，經治療後，無須留院。

接種科興39歲男暈眩跌倒

涉及科興疫苗的源禾路體育館社區疫苗接種中心，一名39歲男子接種後，感到暈眩然後跌倒，沒有表面傷痕，於上午10時55分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後，無須留院。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼疫苗注射西醫互動地圖▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

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