新冠疫苗｜優先群組僅14%人預約打針　專家促增至每日打5、10萬人

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-14 16:30

新冠疫苗接種計劃開始超過兩星期，每日平均有近11,060人接種，16歲以上人口接種率僅覆蓋2.73%，特首林鄭月娥亦開腔以示不滿。有專家表示，跟香港同期開始推出疫苗接種的智利，接種率已接近20%成年人口，香港以目前進度可能要到明年甚至後年才能全民接種，認為政府應加強力度釋除市民對疫苗的疑慮，以每日接種5萬至10萬人為目標。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

本港2月26日正式為5個優先群組接種科興疫苗、3月9日擴大至12個群組、10日加入BioNTech復必泰疫苗供市民選擇。最新數字顯示，本港累計有177,000人接種第一劑疫苗，即每日平均有11,063人打針。現時12個優先群組有370萬人，只有約13.7%即50萬7200人預約接種疫苗。

政府目標今年內為大部份港人打針，不過港大醫學院院長梁卓偉昨日（13日）預計，以目前接種速度，香港要到2023年才達標，特首林鄭月娥昨日亦對本港接種速度緩慢表達不滿，指出以色列有超過一半人口已打針，並解除不少社交距離措施，市民甚至上街慶祝；英國有逾2,000萬人接種，預計6月底完全解封，反問港人是否盼望恢復正常生活。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，香港接種人數偏少，「如果名額少約唔到，都有得解釋，但而家預約仲有位」，同意梁卓偉的評估，可能要到2023年才全民接種完畢，而全球變種病毒肆虐，屆時大部份市民才注射疫苗，未必能抵禦新病毒，期間亦未能大規模放寬社交距離措施，反而香港要以每日5至10萬人接種為目標，否則不斷拖延，開關、經濟復甦都遙遙無期。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

他以智利為例，當地2月初正式推出疫苗接種計劃，僅早香港幾星期開始，智利已有20%成年人口接種疫苗，並覆蓋大部份長者，反而香港進度緩慢，跟港人對疫苗沒有信心有關，促請港府向英國、土耳其、智利、巴西等地，收集接種、副作用等數字，向社會比較疫苗數據。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼