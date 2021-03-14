預算案︱陳茂波盼疫苗接種令疫情受控　下半年經濟有較強復蘇動力

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-14 12:53

財政司司長陳茂波上月公布新一份財政預算案，他今早（14日）在港台節目形容，雖然今次已是他的第五份預算案，工作卻沒有變得更易，面對2500億元財赤下，仍要幫助市民並增加政府收入。 陳茂波強調，自己在這樣的情況下寫預算案，面對明顯限制及關鍵的優先考慮，相信預算案已處理了最迫切的問題。他重申恢復經濟及減輕市民負擔是今年預算案的核心，所以才推出1200億元的逆週期措施。

陳茂波在港台英文台節目《給香港的信》提到，之前數年的預算案都有個別挑戰，今次卻是最難寫。他笑言，自己似乎正在破紀錄，包括近年有破紀錄盈餘，亦有一個破紀錄的財政赤字，現在又有破紀錄經濟衰退。

今次預算案的難處，他表示在於需要在2500億元財赤底下，確保市民得到急切援助，更有下一份預算案因為抗疫措施產生的額外1000億元財赤，故有需要增加政府收入。

加股票印花稅已選擇影響最少範疇

陳茂波重申，恢復經濟及減輕市民負擔是今年預算案的核心，所以才推出1200億元的逆週期措施。其次，預算案的主要方針還包括推動數碼商業、推動環保、藝術、文化，而且在社福、教育等經常性開支沒有削減，並確保公共財政平衡迫切需要及長遠目標，同時小心留意支出。

陳茂波又指，為增加政府收入及減少財赤，他在財政預算案提出將股票印花稅稅率由0.1%增至0.13%，強調沒有人會喜歡繳交更多稅款，他已選擇影響最少的範疇加稅。他說，本港新冠疫苗接種計劃已展開，希望能控制疫情，商業活動得以恢復，期望下半年經濟有較強復蘇動力。