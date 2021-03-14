強制檢測大廈｜至少再增10廈　半山嘉兆臺上榜

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-14 18:08

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（14日）增24宗確診個案，當中10宗為無源頭個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者分別居於香港仔田灣鴻福苑鴻澤閣、屯門瓏門7座、大埔新興花園康仁閣、黃埔花園百合苑1座（註：待衞生防護中心公布）、荃灣愉景新城2座、西半山羅便臣道10號嘉兆臺1座、將軍澳康盛花園2座等，料上述大廈均會列為強制檢測大廈。另有一宗無源頭個案患者居於深水埗南昌街鑽石樓，該大廈早前於3月12日完作強制檢測。 部分無源頭個案患者，曾在潛服期內到過工作地點及學校，涉及8個地點，包括九龍塘官立小學及九龍真光中學。 URSUS Fitness群組影響範圍進一步擴大，累計109宗個案，共有90個住宅、60個工作場所需要強制檢測。

歐家榮表示，除了昨日7宗初步確診的無源頭個案，今日另有三宗無源頭個案，患者分別居於香港仔田灣鴻福苑鴻澤閣、錦田高埔村、屯門瓏門7座。預料除早前已完成強制檢測的深水埗南昌街鑽石樓，其餘九宗無源頭患者住所，料列強制檢測範圍。

3月14日無源頭個案患者住所： 田灣鴻福苑鴻澤閣 錦田高埔村 屯門瓏門7座 大埔新興花園康仁閣 黃埔花園百合苑1座（註：待衞生防護中心公布） 荃灣愉景新城2座 西半山羅便臣道10號嘉兆臺1座 將軍澳康盛花園2座 元朗石湖圍 深水埗南昌街鑽石樓（3月12日曾強制檢測）

部分無源頭個案患者，曾在潛服期內到過工作地點及學校，涉及8個地點。歐家榮建議，九龍塘官立小學及九龍真光中學停課14天。另外，48歲、居荃灣愉景新城2座的家庭主婦曾到訪，佐敦my fitness，歐亦建議健身中心停14日，安排員工檢測。

3月14日無源頭個案患者曾到訪工作地點及學校： 啟德沐泰街6565地段 尖沙咀新太陽廣場 機場環亞貴賓室 漆咸道北東貿商業大廈 佐敦同昌商業大廈my fitness 元朗雞地豐利建築工程 九龍塘官立小學 太陽島英文元朗幼稚園 九龍真光中學

此外，西營盤URSUS Fitness群組影響範圍進一步擴大。歐家榮表示，群組累計109宗個案，至今共有90個住宅、60個工作場所需要強制檢測，7間學校停課。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼