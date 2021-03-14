強制檢測大廈｜至少再增10廈　半山嘉兆臺上榜

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（14日）增24宗確診個案，當中10宗為無源頭個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者分別居於香港仔田灣鴻福苑鴻澤閣、屯門瓏門7座、大埔新興花園康仁閣、黃埔花園百合苑1座（註：待衞生防護中心公布）、荃灣愉景新城2座、西半山羅便臣道10號嘉兆臺1座、將軍澳康盛花園2座等，料上述大廈均會列為強制檢測大廈。另有一宗無源頭個案患者居於深水埗南昌街鑽石樓，該大廈早前於3月12日完作強制檢測。
部分無源頭個案患者，曾在潛服期內到過工作地點及學校，涉及8個地點，包括九龍塘官立小學及九龍真光中學。
URSUS Fitness群組影響範圍進一步擴大，累計109宗個案，共有90個住宅、60個工作場所需要強制檢測。
歐家榮表示，除了昨日7宗初步確診的無源頭個案，今日另有三宗無源頭個案，患者分別居於香港仔田灣鴻福苑鴻澤閣、錦田高埔村、屯門瓏門7座。預料除早前已完成強制檢測的深水埗南昌街鑽石樓，其餘九宗無源頭患者住所，料列強制檢測範圍。
3月14日無源頭個案患者住所：
田灣鴻福苑鴻澤閣
錦田高埔村
屯門瓏門7座
大埔新興花園康仁閣
黃埔花園百合苑1座（註：待衞生防護中心公布）
荃灣愉景新城2座
西半山羅便臣道10號嘉兆臺1座
將軍澳康盛花園2座
元朗石湖圍
深水埗南昌街鑽石樓（3月12日曾強制檢測）
部分無源頭個案患者，曾在潛服期內到過工作地點及學校，涉及8個地點。歐家榮建議，九龍塘官立小學及九龍真光中學停課14天。另外，48歲、居荃灣愉景新城2座的家庭主婦曾到訪，佐敦my fitness，歐亦建議健身中心停14日，安排員工檢測。
3月14日無源頭個案患者曾到訪工作地點及學校：
啟德沐泰街6565地段
尖沙咀新太陽廣場
機場環亞貴賓室
漆咸道北東貿商業大廈
佐敦同昌商業大廈my fitness
元朗雞地豐利建築工程
九龍塘官立小學
太陽島英文元朗幼稚園
九龍真光中學
此外，西營盤URSUS Fitness群組影響範圍進一步擴大。歐家榮表示，群組累計109宗個案，至今共有90個住宅、60個工作場所需要強制檢測，7間學校停課。
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