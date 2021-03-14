強制檢測大廈｜至少再增10廈　半山嘉兆臺上榜

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本港新冠肺炎疫情反彈，今日（14日）增24宗確診個案，當中10宗為無源頭個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者分別居於香港仔田灣鴻福苑鴻澤閣、屯門瓏門7座、大埔新興花園康仁閣、黃埔花園百合苑1座（註：待衞生防護中心公布）、荃灣愉景新城2座、西半山羅便臣道10號嘉兆臺1座、將軍澳康盛花園2座等，料上述大廈均會列為強制檢測大廈。另有一宗無源頭個案患者居於深水埗南昌街鑽石樓，該大廈早前於3月12日完作強制檢測。

部分無源頭個案患者，曾在潛服期內到過工作地點及學校，涉及8個地點，包括九龍塘官立小學及九龍真光中學。

URSUS Fitness群組影響範圍進一步擴大，累計109宗個案，共有90個住宅、60個工作場所需要強制檢測。

歐家榮表示，除了昨日7宗初步確診的無源頭個案，今日另有三宗無源頭個案，患者分別居於香港仔田灣鴻福苑鴻澤閣、錦田高埔村、屯門瓏門7座。預料除早前已完成強制檢測的深水埗南昌街鑽石樓，其餘九宗無源頭患者住所，料列強制檢測範圍。

3月14日無源頭個案患者住所：

田灣鴻福苑鴻澤閣

錦田高埔村

屯門瓏門7座

大埔新興花園康仁閣

黃埔花園百合苑1座（註：待衞生防護中心公布）

荃灣愉景新城2座

西半山羅便臣道10號嘉兆臺1座

將軍澳康盛花園2座

元朗石湖圍

深水埗南昌街鑽石樓（3月12日曾強制檢測）

部分無源頭個案患者，曾在潛服期內到過工作地點及學校，涉及8個地點。歐家榮建議，九龍塘官立小學及九龍真光中學停課14天。另外，48歲、居荃灣愉景新城2座的家庭主婦曾到訪，佐敦my fitness，歐亦建議健身中心停14日，安排員工檢測。

3月14日無源頭個案患者曾到訪工作地點及學校：

啟德沐泰街6565地段

尖沙咀新太陽廣場

機場環亞貴賓室

漆咸道北東貿商業大廈

佐敦同昌商業大廈my fitness

元朗雞地豐利建築工程

九龍塘官立小學

太陽島英文元朗幼稚園

九龍真光中學

此外，西營盤URSUS Fitness群組影響範圍進一步擴大。歐家榮表示，群組累計109宗個案，至今共有90個住宅、60個工作場所需要強制檢測，7間學校停課。

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