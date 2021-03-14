強制檢測場所｜兩日41間上榜　兩間在IFC二期　H&M、CHANEL上榜

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-14 18:08

新冠肺炎疫情反彈，URSUS Fitness群組累計109宗確診個案，涉及多個行業。根據政府連續兩日(3月12、13日)公布的強制檢測通告，一共有41個工作場所上榜，當中涉及13間金融機構，佔近三分之一，包括位於國金二期的瑞銀集團、滙豐總行、中環渣打大廈。除了金融機構，強檢名單亦包括不少專業界別，包括4間律師事務所、多間顧問公司；更有為人熟知的時裝品牌辦公室，包括H&M及Chanel。

▼41個被列入強制檢測通告的工作場所▼

位於西營盤的健身中心Ursus Fitness出現群組感染，至今累計109宗確診個案，令疫情再度反彈。是次群組涉及多個行業，更攻破核心金融地帶，中環一帶的甲級寫字樓均列上強制檢測通告。

根據政府在3月12及13日發出的入強制檢測公告大廈名單，兩日合共有41個工作場所，出現一宗或以上的確診個案，其中13間為金融機構，例如基金公司、投資銀行等，包括位於國際金融中心二期49樓的瑞銀集團、63樓的法國巴黎銀行；中環滙豐總行大廈的17及22樓；渣打銀行大廈31樓等。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

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另外，4間位處中環的律師事務所，同樣榜上有名，包括交易廣場第3座的安理國際律師事務所。保險界同樣上榜，包括灣仔合和中心的富衛香港、鰂魚涌港島東中心的蘇黎世保險。此外，有5間顧問公司上榜。

部分廣為人知的時裝品牌，其辦公室亦列入強制檢測名單，包括位於尖沙嘴中港城6座的H&M辦公室、鰂魚涌港島東中心的Chanel。另外，雖然跨境運輸已幾乎完全停頓，但高鐵西九龍站，以及國泰城4樓的國泰航空辦公室，亦被列入強檢名單。