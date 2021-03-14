URSUS Fitness累計109患者成第二大群組　今新增10宗源頭不明

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-14 17:57

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（14日）新增24宗確診個案，累計11,282人染疫。西營盤健身中心URSUS Fitness群組再多10宗個案，至今合共有109名患者，成為繼歌舞群組後第二大感染群組。今日另有20多宗初步確診，當中有10多位來自URSUS Fitness群組。 另外今日新增10增的不明源頭個案中，都有1宗與其他健身中心有關。一名48歲女患者上周三（10日）到過佐敦My Fitness，健身中心需關閉14日消毒，同班8名同學被列為密切接觸者。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

觀察一個星期才能確定 URSUS群組是否受控

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示， URSUS Fitness群組新增10宗個案，分別為6名顧客及4名工作人員或家居的密切接觸者，至今累計109名患者，包括7名員工、81名顧客及21名密切接觸者，他們的發病日期為 本月6日至13日，大部份介乎本月9至11日，另找出750名密切接觸者，同住家人都要強制檢測，約有1,900人，需要再觀察一個星期才能確定群組是否受控。

佐敦My Fitness曾有患者到訪，健身中心會停業消毒。（My Fitness FB圖片）

本港今日新增10宗無源頭個案，當中一名48歲女士（個案編號11267），家住荃灣愉景新城2座，在上周四（11日）發病，她上周三（10日）到過佐敦My Fitness做瑜伽，防護中心建議健身中心停業14日，安排員工檢測，同班有8名同學，會列為密切接觸者。

深水埗南昌街鑽石樓一對夫婦確診，丈夫在九龍真光中學任職校工。（googlemap截圖）

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼