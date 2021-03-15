消委會｜疫下新人取消婚宴被索14萬　1.6萬元日本婚攝變在港拍攝

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-15 10:28

過去疫情反覆，防疫措施不時突然收緊，令籌備結婚的準新人無所適從。消委會去年錄得233宗與婚禮服務有關投訴，當中以婚宴酒席投訴佔最多，有準新人決定取消婚宴，被酒樓要求賠償合約消費總額七成，即14萬金額，作為單方面取消的賠償；亦有新人因疫情下，無法按計劃到輕井澤進行婚紗攝影，商戶建議將拍攝地點轉為香港，或者延後日本拍攝期。

消委會表示，疫情令婚禮安排大受影響，其中一個案的事主張小姐，因取消婚宴，故被酒樓要求支付單方面取消賠償。事主原訂於去年10月10日結婚，約一年半前訂下A酒樓集團婚宴，並已支付三期訂金合共7.2萬。

過去疫情反覆，防疫措施不時突然收緊，令籌備結婚的準新人無所適從。(資料圖片)

不過，去年年中實施禁止晚市堂食措施，張小姐遂十分徬徨，自7月起向酒樓查詢安排，但感覺酒樓態度敷衍，一時說同事已離職，之後又推說同事病倒，建議找另一分店同事。擾攘一輪後成功聯絡到職員，對方循例告知10月酒席，最快待8月下旬才會處理，屆時若決定延期，可以免費改期一次；如現時延期便要付5%行政費，酒水菜單亦按翌年價格計算，並喪失原本合約內享有的額外優惠。

消委會去年錄得233宗與婚禮服務有關投訴，當中以婚宴酒席投訴佔最多。（資料圖片）

眼見疫情反覆，張小姐與未婚夫商量後，決定取消婚宴，A酒樓搬出合約條款，要求他們須按條款繳付合約消費總額七成，約14萬元作單方面取消賠償。張對此非常不滿，直言是基於安全考慮才迫不得已取消婚宴，明白疫情下雙方各有難處，但酒樓可申請防疫補貼資助，準新人為婚事奔波之餘，更要蒙受損失。

消委會其後介入事件，A酒樓集團書面回覆指，示已聯絡了張小姐，協助其辦理取消婚宴手續，不須收取額外單方面取消賠償，而張小姐則表示，雖然未能取回已付訂金，但為了減低損失，唯有接納方案。

有新人因疫情下，無法按計劃到輕井澤進行婚紗攝影，商戶建議將拍攝地點轉為香港，（資料圖片 / 謝雅妍攝）

除了婚宴酒席，海外婚攝服務亦大受疫情影響。消委會其中一個案楊先生，早前購買B公司海外婚紗攝影服務，價值為16,380元，並已支付一半訂金，原訂去年10月出發往輕井澤拍攝。惟疫情反覆，日本更實施限制入境措施，B公司遂於8月聯絡楊，商討代替方案。



B公司曾建議將拍攝地點轉為香港，或者延後日本拍攝期，楊聽後表示方案未能切合其要求，又估計結婚前亦無法前往日本拍攝，故此提出退回訂金，惟被職員一口拒絕。楊認為，提議變相花近1.6萬元，購買一輯香港婚紗照，與海外拍攝原意相距太遠，要求終止合約。

B公司回覆消委會時指，已盡力提供可行方案予受影響的顧客，包括無限期/無限次更改拍攝日期或地點，以原單優惠轉購香港拍攝服務，惜楊先生皆不考慮。本會調停時亦建議B公司因應特殊情況再作考量，然而，B公司重申須貫徹一視同仁的方針處理所有於不同階段受影響之顧客，拒絕其他方案。

消委會認為，疫情下各行各業生意大受影響，商戶亦承擔不少經營壓力，惟商戶及消費者同樣面對困境及損失，如商戶若能因應特殊情況，主動商議較靈活及切合顧客需要的代替方案，是展現關顧客戶、提升商譽做法。

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