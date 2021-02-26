降低食物中鹽和糖委員會成立6年　陳智思將卸任主席：多謝消委會

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-26 17:00

食物及衞生局轄下降低食物中鹽和糖委員會成立6年，現任主席行政會議召集人陳智思將於下月卸任。對於經常被與消委會比較，陳智思笑稱「多謝消委會」，指每逢消委會報告出爐，都會帶動公眾討論食物含鹽糖量。他形容經6年工作已打入校園及食物製造商，尤其疫情下，市民多留家烹煮，多了留意相關資訊。 「全城街馬」主席及聯合創辦人張亮將接任該會主席。

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陳智思：個名肯定就唔係我揀嘅

陳智思於六年前接受時任食衛局長高永文邀請，出任降低食物中鹽和糖委員會主席，他憶述當年委員會因其命名「搞笑」引起全城哄動，被質疑「係咪政府教埋食嘢」、「點解唔減油」等，但從中令減鹽糖議題獲關注，他笑言「個名肯定就唔係我揀嘅」。

陳智思指，委員會工作不是一步到位，起初向業界推廣時，多數反應擔心令食物「無味」，不符食客口味，但經6年工作已打入校園及食物製造商，即食麵、醬油、飲品商亦加入推出低鹽糖產品，尤其疫情下，市民多留家烹煮，多了留意相關資訊，他認為成功培育大眾的減鹽糖意識。

行政會議召集人陳智思(右）。張亮將（左）接任降低食物中鹽和糖委員會。（鄭秋玲攝）

對於經常被與消委會比較，陳智思表示「多謝消委會」，指每逢消委會報告出爐都會帶動公眾討論食物含鹽糖量。他強調，降低食物中鹽和糖委員會從不是提倡「無鹽無糖」，比喻從來無叫人不要食月餅。

新任主席張亮表示，會「陳規張隨」，未來會續循食物製造商、學校及消費者表現方面入手，他關注疫情對低收入人士、劏房住戶影響較大，因飲食選擇受限，未來工作目標會在新委員會班子於6月開會討論。據資料，張亮為賽馬會慈善及社區事務執行總監，亦是團結香港基金顧問之一。

行政會議召集人陳智思(右）。張亮將（左）接任降低食物中鹽和糖委員會。（鄭秋玲攝）

另外，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍早前表示，要落實愛國者治港，須完善選舉制度。陳智思表示有關關注「非常之正常」及「無可厚非」，「只不過以往無人拎出嚟講，重新提醒返港人治港要尊重國家。」

國務院港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選舉制度，不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。（資料圖片）

陳智思指政協人大會議未知有否香港議題

北京下月舉行全國政協及人大會議，陳智思表示，未有消息透露有香港議題，「但好難講」，指要北上開會始知實況。港區人大代表和政協委員早前到深圳接種國藥新冠病毒疫苗。陳智思表示已完成兩劑接種，「一啲副作用都無。」他呼籲市民接種，「疫苗一定有風險，但好處遠遠好過風險。」至於接種哪款疫苗由公眾自行選擇。