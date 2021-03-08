UA結業｜消委會接13宗查詢及1宗投訴　提醒預繳式消費或無法兌現

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-08 19:19

營業36年的UA戲院今日(8日)宣布全線結業，消費者委員會指，截至下午5時，消委會共收到13宗有關UA戲院結業的查詢和1宗投訴。消委會指，消費者為無抵押債權人，預繳式消費存在一定的兌現風險，提醒須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款；而若以信用卡預繳會籍費用，應盡快填妥信用卡公司的退款申請表格，並交予信用卡公司。

消費者非較優先債權人 賠償排末端

消費者委員會指，截至今天下午5時，消委會共收到13宗有關UA戲院結業的查詢和1宗投訴。消委會指，高度關注疫情下經濟環境轉差，商戶倒閉結業的情況，提醒打算大額預繳消費的市民必須三思，免招損失。消委會指，預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商戶結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法兌現已購買的產品或服務。

消委會指，一般情況下，結業商戶的資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能以無抵押債權人的身份，在其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，及若仍有餘額時才可得到賠償。消委會提醒，消費者進行預繳式消費前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購。

若以信用卡繳款 可要求商戶銀行回預繳

若消費者是以信用卡預繳會籍費用，應盡快填妥信用卡公司的退款申請表格，連同付款單據及其他相關文件之副本遞交予信用卡公司，並要求代為向商戶銀行退回預繳而尚未使用部分的款項。

根據UA職員表示，由於已啟動清盤程序，並已委任一名臨時清盤人，料最快可於周三將清盤人的資料上載到官網，指屆時可聯絡清盤人查詢有關現金券、會員積分等索償問題。他指熱線電話只會於今、明兩日供查詢使用。

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