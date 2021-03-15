消委會｜26款染髮劑六成含重金屬　三海娜粉致敏　50惠分數最高

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-15 11:01

消委會測試市面26款聲稱成分「天然」、「草本」、「植物成分」，或「有機」的染髮劑，發現六成樣本含致敏物質或重金屬，所有永久性染髮劑全部檢出致敏物質，亦有部分樣本檢出微量阿摩尼亞。 其中一款名為「TS」的含氧化染料的永久性染髮劑被驗出有間苯二胺（m-Phenylenediamine，MPD），屬第二類可導致基因發生永久性突變的物質；６個草本海娜染髮粉的全部樣本均檢出鉛，當中 3 款樣本檢出的致敏物質更高於永久性染髮劑，分別為「Herbul」、「Ling Lee寧勵」及「Melva」。 不過，7款染色護髮素則全部不含禁用物質及致敏物，包括「50惠」、「Rishiri 飄然」等，全部獲評5分。

韓國出產的「TS」的含氧化染料的永久性染髮劑被驗出有可致基因突變的間苯二胺。（網上圖片）

近年市面上出現不少聲稱成分「天然」、「草本」或「有機」的染髮劑，消委會測試了市面上26款相關產品，結果發現六成含致敏物質或重金屬，俱為永久性染髮劑及草本海娜染髮粉，存在較大使用風險。



若想比較健康，或者大家可以選用染色護髮素。測試中的7款染色護髮素全部不含禁用物質及致敏物，包括「50惠」、「Fuente」、「KUPA」、「Rerise回麗絲」、「Return 回本」及「Rishiri 飄然」，全部獲評5分。

▼7款獲評5分的染色護髮素▼

MPD對人體有急性中毒 歐盟內地禁用

其中在韓國出產的「TS」的含氧化染料的永久性染髮劑，更被驗出有第二類可導致基因發生永久性突變的間苯二胺（MPD）。根據歐盟的《化妝品法規》和內地的《化妝品安全技術規範》，MPD被列為禁用成分，不應使用於化妝品包括染髮用品中。



消委會指出，由於使用永久性染髮劑時，當中的化學物會將頭髮的角質層打開，讓染料進入皮質層，有機會引致過敏反應及破壞頭髮表層。而ＭPD除了可致基因突變外，亦是第一類的皮膚致敏物，並對人體有急性毒性。

草本海娜染髮粉樣本「Herbul」，為驗出含有氧化染料。（鄧倩螢攝 / 資料圖片）

草本海娜染髮粉 致敏物質高永久染髮劑最多三倍

至於草本海娜染髮粉又是否較為天然呢？結果6個樣本中，所有樣本都驗出含鉛，其中「Herbul」、「Ling Lee寧勵」及「Melva」均驗出0.44%至 8.3%的對苯二胺（p-Phenylenediamine，PPD），較今次測試的8款含氧化染料的永久性染髮劑樣本的 0.29%至 2%更高。

而 「Ling Lee寧勵」更同時檢出 0.043 ppm 水銀，以及有4.5%的4-氨基苯酚（p-Aminophenol，PAP）。

草本海娜染髮粉「Ling Lee寧勵」被驗出含水銀，以及對苯二胺。（網上圖片）

「Ling Lee寧勵」過氧化氫含水銀等物質

消委會引述研究指出，部分人士特別是女性，有機會對 PPD 產生過敏反應，可引致痕癢、皮膚刺痛或灼熱，嚴重的更可能引致接觸性蕁麻疹、血管水腫、支氣管痙攣等併發症。PAP也是屬於急性毒性和致敏物質。

另外，由於草本海娜染髮粉一般不屬氧化染料，而 「Herbul」、「Ling Lee寧勵」及「Melva」的3款樣本的包裝上亦未有標示含有過氧化氫，未能符合歐盟及內地相關限用要求。

消委會又提醒，由於草本海娜染髮粉的染髮上色時間一般可長達 3 至 5 小時，更需經常補染，增加化學物質和微生物對健康構成的風險。

衞生署、海關跟進 代理商回收產品

測試又發現，檢出含有致敏物質的16款樣本中，只有9款清楚並完全列出所使用的致敏物質，7款未有在瓶身或包裝上清楚標示所有致敏成分資料和相關警告字句。消委會已轉交衞生署及海關跟進。

而「TS」的代理商回應指向消委會會提供產品在2019年的測試報告以證明致敏物質含量。「Ling Lee寧勵」的代理商表示已回收產品，並向製造商了解情況。