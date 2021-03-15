消委會｜超市魔鬼藏於細節　黑白全脂淡奶紙盒裝杯裝單價相差315%

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-15 10:56

也許精打細算的家庭主婦，習慣於超市購買糧油雜貨時，認為大包裝的貨品，一定較小包裝或單買划算。不過事實並非如此，在閱讀消委會最新的調查報告後，家庭主婦到超市買餸時，更須打醒十二分精神。 消委會於去年12月分別於4間大型連鎖超市收集資料，發現大包裝的貨品不一定較小包裝的便宜。更甚者，同一品牌但不同味道的貨品，即使售價相同，亦因貨品的容量不同，單價相差近五成。消委會認為，由於超市貨架標示貨品並無統一的標準，或以重量、容量或尺寸包裝展示，令消費者難以直接比較，增加格價的難度。

消委會調查發現，有20組大包裝貨品的單價，較細包裝貴1.3%至42.2%不等。當中以雀巢鷹嘜煉奶的單價差異最大，以百佳及惠康為例，450克（直立支裝）的價格為32.9元，即每100克（單價）為7.31元，然而雀巢鷹嘜煉奶350克（罐裝）的價格僅售16.5元，每100克（單價）為4.71元，兩者的單價相差達55.2%。

消委會於去年12月分別於4間大型連鎖超市收集資料，發現大包裝的貨品不一定較小包裝的便宜。（消委會圖片）

調查亦發現原箱貨品的單價，不一定較單件購買便宜，以維他朱古力牛奶飲品為例，惠康售250毫升24盒原箱（共6,000毫升）的價格為107.9元，即每100毫升（單價）為1.8元；然而250毫升9盒裝（共2250毫升）的價格為35元，即單價為1.56元，兩者的單價相差達15.4%。

此外，即使同一品牌的貨品包裝外觀接近，但味道不同，單價亦具有分別。例如最明顯的有桂格有機即食燕麥片，其麥片分為原味（224克）及楓糖味（328克），僅百佳及AEON有售，價格亦同售33.9元。不過，若以每100克（單價）計算，原味（224克）為15.13元，楓糖味（328克）則為10.34元，兩者相差達46.3%，魔鬼藏於細節。

+ 2 + 2 + 2

消委會亦於調查期間，觀察到部分同類貨品，在包裝上標示兩種不同淨重量或容量資料，以「黑白全脂淡奶」為例，4間超市以罐裝包裝上標示的淨重量170克作展示，但盒裝和杯裝卻以毫升作展示。

若以百佳、惠康的價格為例，450毫升紙盒裝的售價為18元，每100毫升（單價）為4元。而170克罐裝（160毫升）的售價為9元，單價為5.63元。至於12杯裝（共156毫升）的售價為25.9元，單價則為16.6元。亦即450毫升紙盒裝及12杯裝的單價相差高達315%。

消委會於去年12月分別於4間大型連鎖超市收集資料，發現大包裝的貨品不一定較小包裝的便宜。（黃寶瑩攝）

消委會總括調查結果指，消費者若純以貨品展示價格而判斷價格高低，並非完全準確。但本港現時未有為標示單位價格訂立相關政策，因此建議大型超市可起帶頭示範作用，在價錢牌上提供以統一單位計算的單位價格（例如每100克或每100毫升）資料，待有成效再應用到其他計量單位的貨品。