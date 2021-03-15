消委會｜拆解10間婚宴埸地疫下安排　準新人必留意四大建議

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-15 11:37

過去一年疫情反覆，社交距離措施不時收緊，影響籌備婚宴工作。消委會今年1月時，已顧客身份到九龍站W Hong Kong、港島海逸君綽酒店、朗廷酒店等10個婚宴場地查詢，若婚宴當晚為禁堂食日子，將如何處理，所有場地均表示任何情況下亦不會退款。消委會概括四大建議，供籌辦婚宴人士參考，如必須以書面記錄所有口頭承諾，延期應簽署新合約等。

▼消委會拆解10間婚宴埸地疫情下安排▼

+ 4 + 4 + 4

4埸地口頭表示延期時價格有可能上調

消委會去年疫情期間，收到多宗有關婚宴服務的投訴個案，投訴人提供了10個婚宴場地的服務合約，惟均沒有列出疫情間為婚宴延期的安排，故是次調查得出資料，均為該公司職員對消委會職員查詢的口頭承諾。

被問到如晚宴因疫情無法舉行，所有婚宴場地均表示可免手續費延期。不過，海逸君綽、景逸軒、朗廷酒店及W Hong Kong皆表示，延期後的收費和優惠，均須按延後日期的情況而定，餐飲最低消費、菜式價格有可能上調，顧客或須補回差價，又強調任何情況下婚宴收費均不會下調；其餘場地如延至「指定限期」，則不會加價。

8婚宴埸地列明：一切款項不會退還

至於根據相關婚宴服務合約，除海逸君綽及景逸軒外，其餘8個婚宴場地的合約均註明「一切款項不會退還」，但所有合約均沒有說明，如婚宴場地未能履行合約時，如因晚市禁堂食而未能提供晚宴，顧客已繳款項將如何處理。

3婚宴埸地顧客不可單方面取消合約

消委會又發現，10個婚宴場地均沒有給予顧客更改合約的權利 ，當中會所1號、四季薈、煌府的合約，更訂明顧客不可單方面取消合約。顧客如終止合約，所有場地的合約均註明，保留權利向顧客追討應繳之全數費用及/或商戶的一切損失。

婚禮場地受限聚令影響，只限兩人一枱，難以擺設婚宴，大量擺酒被延後或取消。(資料圖片)

消委會：避免繳付超過7.5萬元訂金

針對籌辦婚宴人士，消委會提出四大建議，提醒消費者在簽訂合約前，應著商戶把口頭承諾詳細列載於合約上，與職員的電話及通訊軟件通話內容，亦應再次以商戶公司電郵作實，即使將來出現爭拗亦有所憑據。第二，如延期應簽署新合約，訂明延期後的婚宴付款日期，及婚宴若再受疫情影響時的安排。

針對籌辦婚宴人士，消委會提出四大建議。（香港01製圖）

消委會亦說，合約上必須詳列服務內容，以免造成任何損失。最後，消委會建議婚宴日前，應盡量避免繳付超過7.5萬元訂金，提醒市民如追討金額超過7.5萬元金額，便須在區域法院展開訴訟，而非於小額錢債審裁處處理，相關訴訟費及律師費可以十分高昂。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼