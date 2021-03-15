元朗白衣人案｜證人O見兩方人將物來掟去　曾阻白衣人衝入站不果

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-15 15:26

721 元朗西鐵站白衣人襲擊事件一案，今（15日）在區域法院續審。控方傳召當日接獲居民求助而到場幫忙的證人O 作供。證人O 稱，他接獲求助後隨即前往西鐵站視察，發現現場J 出口有市民爭執，期間有市民從站內向外扔出雜物，雙方互相「掟黎掟去」。O 其後步出站外，看見有十數名白衣人聚集，其中部份人持棍，並作勢衝上去西鐵站內。O指他試圖阻止他們，最終未能阻止白衣人衝上西鐵站，O強調，他並不認識該些白衣人。

收到市民求助到西鐵站視察

證人O 稱，當日他收到元朗一帶的居民求助，指在西鐵站附近有衝突發生，他隨即前往西鐵站視察，發現在廁所外有救護員工作，他隨即推門進內，發現內有一兩名傷者，神情慌張而身體虛弱，但就未有流血。O 稱，當時他沒有留意到現場有沒有白衣人，但有留在現場等候警員到場，亦嘗試致電警署和警民關係組，但忘記當時是否有接通。

早前證人A講述2019年7月21日晚，元朗站約的情況。(詳看下圖)

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見有市民鼓躁指警方遲到

O稱，他之後在J 出口見到一隊警員到場增援，現場有一批市民十分鼓躁，指責警方遲到，警方則照顧現場傷者撤退，但O 強調他不知道現場發生過什麼事。他其後繞到K 出口，從遠處觀看J 出口的情況，見到有部份人發生爭執，期間有市民從站內向外扔出雜物，雙方互相「掟黎掟去」。

見部份白衣人持棍

期間有市民要求O調停雙方，故O 步出站外，看見有十數名白衣人聚集，其中部份人持棍，並作勢衝上去西鐵站內；O 稱，他試圖用手阻攔他們，亦曾出言勸說他們，但最終未能阻止白衣人衝上西鐵站；O強調，他並不認識該些白衣人。

案件下午續。

案中被告。(詳看下圖)

6名否認控罪的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。

此外，另外兩名被告林觀良（48歲，二手車銷售）和林啟明（43歲，汽車銷售經理）早前已承認1項暴動罪。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/2020