楊潤雄就十四五撰文　稱教育需撥亂反正　建與一國兩制相應的體系

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-15 16:04

教育局局長楊潤雄今日（15日）以「《十四五規劃綱要》——融入國家發展大局 利港人才開創未來」為題，撰文指本港教育需要撥亂反正、正本清源，局方會致力為學校提供安寧的教學環境，為學生提供良好的學習氛圍，建立一個與「一國兩制」相適應的教育體系。

楊潤雄在「局中人語」中撰文，指經歷過去的社會動盪，香港在中央政府的支持和社會各界的努力下，逐步走過「由亂到治」的道路。與其他受影響的社會環節一樣，教育也需要撥亂反正、正本清源，讓教育回歸教育。教育局會致力為學校提供安寧的教學環境，為學生提供良好的學習氛圍，建立一個與「一國兩制」相適應的教育體系。

人大完善香港選舉制度 讓香港重回一國兩制初心和正軌

他亦指，全國人大通過關於完善香港選舉制度的決定，目的是讓香港重回「一國兩制」的初心和正軌，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，讓「一國兩制」行穩致遠，並指青少年是未來社會棟樑，教育局會繼續與學校同工攜手合作，幫助同學從小建構所需知識，以及愛護家國和服務人群的精神，成為促進社會進步的力量。

他又表示，《憲法》和《基本法》是國民教育重要一環，而維護國家安全是港人作為國民的共同義務，學生認識國家安全是理所當然，教育界推行國家安全教育亦是應有之責。教育局正透過課堂內外的學習，以「多重進路、互相配合」方式推展教育工作。局方亦鼓勵學校把握機會，透過相關課程及活動，包括由課程發展處舉辦的「國家安全校園壁報設計比賽」和「2021全民國家安全教育日網上問答比賽」，幫助同學培養國民身分認同及國家安全的重要理念。

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