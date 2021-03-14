選舉改制｜局長空群出動落區撐場　楊潤雄：推動學校做好國情教育

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-14 17:13

全國人大會議上周四（11日）表決通過「完善香港選舉制度」的決定草案，多名建制派連日來擺街站，呼籲市民簽名支持人大決定。多名問責局長今日（14日）齊齊出動，現身不同建制政黨的街站支持行動，包括公務員事務局局長聶德權、保安局局長李家超、教育局局長楊潤雄等。

公務員事務局局長聶德權（右二）現身街站，呼籲市民簽名支持人大決定。（郭偉強facebook）

工聯會立法會議員郭偉強在Facebook發文指，聶德權今日到簽名街站探班打氣；民建聯立法會議員陳克勤亦貼文稱，保安局局長李家超、副局長區志光及政治助理劉富生今早主動到粉嶺聯和墟街站，呼籲市民支持人大決定。



貼文指，不少市民向李家超和區志光反映，希望日後議會能回復正常，政府多做有利民生和經濟事情。

教育局局長楊潤雄則現身教聯會街站，他在Facebook表示，感謝教育界同工身體力行，致力支持完善制度，維護國家主權與安全，保持香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠。

楊潤雄又指，一起推動學校做好國情和國安教育，提升學生對《基本法》及「一國兩制」的了解，為香港與國家發展作出貢獻，他強調局方會繼續為學校提供支援。楊潤雄稱，深信今天的努力，可幫助香港未來培養更多有能力的治港人才，貫徹落實「愛國者治港」。