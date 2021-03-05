楊潤雄與八大商國安教育　討論台獨港獨留彈性　但須守法配合政策

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-05 12:25

立法會教育事務委員會今日（3月5日）開會，討論關於檢討專上學院條例。教育局局長楊潤雄透露，港版國安法落實後有約見大學校長，包括向教資會資助的八間大學了解執行國安教育的細節，直言八大「一定要幫手防範制止」。 他形容，「（大學）管理上有變化出現了，相信大家都看到」，相信大學正思考課程內如何融入國安教育，料下學年課程、場地管理及對師生行為管理會有改變。而政府對自資院校亦有同一目標。 有議員問及政府是否不會管制資助或自資大專院校校園內討論藏獨、台獨及港獨？楊稱，大學是學術研究最高機構，要有充足彈性及自由度，否則會限制學術發展，惟重申須守法及配合政府政策。

反修例風波期間，本港多間大學的學生組織自發舉辦不同活動表達意見，當中提及言論自由及學術自由的重要性。（高仲明攝）

有立法會議員會議上以早前社會運動期間有學校實驗室遺失化學品事件，問及有關政府在港版國安法成立後，有否加強對大學的管制。教育局局長楊潤雄透露，教育局在國安法實施後已約見大學校長，了解國安教育的執行細節及方向，是否合乎政府期望及要求，強調國安法是所有在港學校都要遵守，「一定要幫手防範制止」。

有向八大了解國安教育執行情況

楊潤雄又稱，相信社會留意到大學管理上已出現變化，如校長多次公開提到必須守法，而彼此討論時得知，「不少學校在場地管理，對師生行為管理亦有思考及改變」。

理大校方早前以紅紙遮蓋民主牆與港獨字眼相關的言論。（資料圖片）

料下學年課程及管理滲國安教育



楊潤雄相信大學正思考課程內容如何融入國安教育，料下學年課程及安排上會有改變，重申學校「精神上」要做好有關管理工作，除了課程內容，將來或設額外講座。而政府對自資專上界別亦有同一目標。

至於執行的細緻程度，楊潤雄說，政府著重「大規矩」及「大方向」，不會有過於詳細的規範，「實驗室細節管理，期望學校自行處理，不用在條文中仔細列出」。

楊潤雄稱，大學是學術研究最高機構，要有充足彈性及自由度，但須守法及配合政府政策。（資料圖片）

藏獨、台獨、港獨可討論？楊潤雄：學術研究須守法、配合政府政策



有議員問及政府是否不會管制大學校園內討論藏獨、台獨及港獨，楊稱，大學是學術研究最高機構，要有充足彈性及自由度，否則會限制學術發展，惟重申並非不設限，包括須守法及配合政府政策：「政府資助大學研究項目亦不用政府批准，為何自資界別無用政府錢研究都要管？」