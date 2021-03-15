黃定光倡「愛國者治台」　李百全：抽節目不好研製作初期交建議書

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-15 18:18

商務及經濟發展局早月公布港台檢討報告，立法會資訊科技及廣播事務委員會討論報告內容，商經局局長邱騰華、常任秘書長梁卓文，以及新任廣播處長李百全出席會議。李百全未在會上交代抽起兩集《香港故事：疫行者》及一集《議事論事》的原因，有議員感不滿。 有議員提出港台是否要實行「愛國者治台」，李百全未有正面回應。另也有議員提出，將港台及政府新聞處合併的可能，遭邱騰華以「不恰當」拒絕。

立法會資訊科技及廣播事務委員會討論港台檢測報告內容，商經局局長邱騰華、常任秘書長梁卓文，以及新任廣播處長李百全出席會議。（盧翊銘攝）

李百全上任半個月已風波連連，包括抽起兩集《香港故事：疫行者》及一集《議事論事》。新民黨容海恩及自由黨鍾國斌，均認為李需解釋抽起節目原因，否則令人感覺港台不尊重嘉賓，以及令嘉賓受牽連。

鍾國斌坦言：「都唔知衰咗邊範，你都要搵返個例子，點解抽起咗」。李百全回應，覺得抽起節目並不好，因為涉及製作費等，故未來不排除要求在製作初期要提交建議書。

黃定光認為，港台應要符合政府政策，落實「愛國者治台」。（盧翊銘攝）

不少議員關注港台的人事管理。民建聯黃定光認為，香港電台是屬於政府架構內，強調持平要在「立場正確」，故期望是「愛國者治台」才能出現持平、正確的節目內容。李百全則強調，他的工作是對事不對人，從履新第一日開始，已說明其工作是尊重編緝自主，但政府員工必須守規矩。黃定光則批評，李的答法是「避重就輕」。

同黨派的葛珮帆指出，港台有不少合約員工，他們簽署公務員的擁護及效忠聲明，「你話有約章，但你上任都唔理啦。」建制派廖長江也同樣斥責，港台在反修例期間倒戈相向，「支持黑暴」，狠批人員風險管理有問題。

梁卓文說，無論以任何方式提供服務的港台員工，他們都要遵守政府規則及部門訓令，與公務員並無大分別。

建制派何君堯，在會上探討港台與政府新聞處可共用資源，如借用新聞處6組的人員可精簡人手。

邱騰華反駁，何的建議說法並不恰當，因兩者的角色及功能上不同。他說，港台是公營機構 但也是新聞機構，至於新聞處是服務政府及新聞機構，為各個政府部門做宣傳、推廣。