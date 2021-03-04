傳李百全要求「具爭議節目」出街前須過目　港台：履行編輯責任

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-04 19:33

新任廣播處長李百全於3月1日上任，接替提早離職的梁家榮，惟上任當日已有消息指3名節目組高層請辭。有報道引述消息報道，指李百全今日與港台部門主管召開編輯會議時，要求未來一周的節目，出街前要讓他先過目，更指節目《香港故事》訪問樂隊LMF，說該樂隊唱粗口歌「唔decent（正經）」。 港台回覆《香港01》查詢時，承認廣播處長會在具爭議性的節目播出前，檢視有關節目，強調做法屬「履行編輯責任，保障節目符合約章及守則的要求」。

李百全於3月上任，即與高層開編輯會議。（張浩維攝）

《蘋果日報》報道指，李百全在編輯會議上，曾多番強調自己為港台總編輯，節目要通過其「impartiality test(公正測試)」才可以播出。會議期間，節目《香港故事》訪問樂隊LMF的報道，曾被李百全形容LMF有極端政治取態，以及唱粗口歌，認為LMF訪問在公營廣播上播出「唔decent」。

早前有消息指，《香港故事》監製方曉山於3月1日李百全上任時，已向港台遞交辭職信。

LMF 為本地說唱樂隊，有多首歌曲談及社會不公，前年推出的《二零一九》更是斥責政權及警方暴力。(資料圖片)

港台就事件回覆《香港01》查詢時指出，承認廣播處長今日在一個內部會議中，重申港台必須恪守《香港電台約章》，又指「為加強編輯管理」及回應上月公布的港台檢討報告，廣播處長作為總編輯以及高層管理人員，「在具爭議性的節目播出前，會檢視有關節目，履行編輯責任，以保障節目符合約章及守則的要求。」

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