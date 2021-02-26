港台｜邱騰華回應削4.6%撥款：應該減的　稱因不再使用模擬電視

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-26 19:46

財政預算案日前（24日）公布，削減香港電台新財政年度的開支，財政撥款為9.95億，較上一個財政年度減少4.6%，而當中的公共事務及綜合電視節目的撥款減少5,300萬元，近9.2%。 商務及經濟發展局局長邱騰華今天（26日）出席《財政預算案》相關措施記者會時表示，有關開支是應該減的，因去年推出數碼電視，所削減的撥款是不再使用的模擬電視開支。

香港電台新的財政年度預算撥款減 4.6%，為9.95億元。（盧翊銘攝）

商務及經濟發展局早前公布港台的管治及管理檢討報告，批評港台在編輯管理、投訴處理機制、員工管理等方面，需作出改善。最新一份財政預算案就港台的財政撥款為9.95億元，較2020至21年財政年度的10.43億元減少4.6%，公共事務及綜合電視節目的撥款由去年的修訂預算的5.7億元，減少5,300萬元至5.2億元，減幅近9.2%。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，有關開支是應該減的，因去年成功推出數碼電視，原有以往模擬廣播開支應當然要剔除，刪減的是不再使用的開支。他指，港台等於其他政府部門，須按其需要，符合「應使得使」的原則。

而商經局早前公布港台的管治報告內容，未有在預算案反映，他指，開支以外的工作指標、約章要求等方面會要求港台落實建議。