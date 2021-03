廣播處長李百全履新：港台身份獨特確保編輯自主　須履行編輯責任

工會展示標語 李百全全部接收

李百全上任廣播處長首日在港台廣播大樓履新。早上約8時45分,港台節目製作人員工會展示多幅廣播大樓天花漏水等標語,批評大樓日久失修,要求盡快落實新大樓計劃。而李百全抵達廣播大樓後,接收工會全部標語。

李百全接受訪問時指,十分榮幸被委住作廣播處長,期待在新工作崗位上聯同港台管理團隊及所有同事,帶領港台履行《香港電台約章》上的公共目的,確保港台在《約章》下的編輯自主;同時要履行編輯責任,以專業精神服務市民,為觀眾提供高質節目及資訊。

會致力培訓 透過既定機制 讓港台人員填補高層職位



商經局早前公布有關管治及管理檢討報告,並批評港台管理出現多項問題,包括編輯管理制度存缺失,問責意識薄弱等。李指會與港台團隊一起研究和跟進報告,確保港台擁有作為政府部門及公共廣播機構應有的良好企業管治。他又強調,非常重視港台內部人才,會致力培訓,以便透過既定機制,讓港台人員填補高層職位。

港台身份獨特 要跟從政府機制及規矩 亦是公共廣播機構

有別於前任廣播處長梁家榮,李百全沒有任何傳媒經驗。被問到他如何可帶領港台,「空降」是否政治任務等,他指港台身份獨特,既是政府部門,故要跟從政府機制及規矩;同時亦是公共廣播機構。他又指,自己於政務主任職系服務逾30年,在不同部門及政策局亦曾服務過,「希望將我以往少少嘅經驗,特別係企業管治同管理呢方面,能夠為港台作出貢獻」。他強調,港台並非一人機構,擁有專業團隊,希望可和團隊合作。

有關利君雅試用期 李百全不評論個別個案



關於香港電台助理節目主任利君雅試用期問題,李則指不評論個別個案,但港台為政府部門,「所有人事任命、人事管理會確保依從政府規例進行」。他重申,上任後最重要是確保工作按《約章》辦事。在編輯自主上,亦須履行編輯責任、跟從編輯方針,包括港台須發放準確及具權威性資訊;以及持平地表達意見;不受商業及政治等因素影響。

工會期望可落實新大樓建設



工會主席趙善恩其後表示,工會希望李百全可知行合一,尊重社會各界聲音 。而因其政務主任背景,「非常期望可以為港台落實新大樓建設,都已經擱置咗5年」。她又強調,會密切留意利君雅情況,希望工會可在今個月內與李百全詳細會面。她寄語李「呢度係我哋屋企,亦係佢嘅屋企,需要愛護呢個地方」。而港台員工重視的是以新聞標準,會繼續為市民發放資訊及報道。

另外,香港政研會4名代表同時於廣播大樓外請願,期間高呼「支持處長 整頓港台」等口號。他們要求改革港台節目內容,並給予處長3個月時間「撥亂反正」,否則「好自為之」。

商務及經濟發展局早前召開記者會,公開香港電台管治及管理檢討報告。商經局局長邱騰華當時表示,港台具有公共廣播機構及政府部門的雙重角色,要參照港台約章。他引述報告批評,港台管理出現多項問題,包括編輯管理制度存缺失,問責意識薄弱,人事管理有不足,以及投訴機制欠透明等。港台工會反駁報告指控,斥小組「欲加之罪,何患無辭」,形容報告企圖亂棍打死港台。

梁家榮早前向港台同事宣布提早離開時,以「寵辱無驚,去留無意。也無風雨也無晴」總結5年半任期,在英文版本中以「retirement(退休)」形容梁家榮的離任。

英文版本:

Dear Colleagues,

The time has come for me to bid you farewell.These past five and a half years of serving RTHK and society with you have been indelible, and I am grateful for every moment.

Thank you.

All my best.

Leung Ka-wing