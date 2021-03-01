廣播處長李百全履新：港台身份獨特確保編輯自主　須履行編輯責任

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-01 12:39

政府早前宣布，原任民政事務局副秘書長李百全，今日（1日）起出任廣播處長，接替提前解約的梁家榮。李百全今日正式履新，他指會帶領港台履行《香港電台約章》上的公共目的，確保港台在《約章》下的編輯自主；同時要履行編輯責任。 被問到他沒有傳媒背景，「空降」是否政治任務，李回應稱於政務主任職系服務逾30年，在不同部門及政策局亦曾服務過，「希望將我以往少少嘅經驗，特別係企業管治同管理呢方面，能夠為港台作出貢獻」。關於港台助理節目主任利君雅試用期問題，李則指不評論個別個案，人事任命會按政府機制進行。

李百全沒有任何傳媒背景，他稱於政務主任職系服務逾30年，希望以其企業管治經驗為港台作出貢獻。（張浩維攝）

工會展示標語 李百全全部接收

李百全上任廣播處長首日在港台廣播大樓履新。早上約8時45分，港台節目製作人員工會展示多幅廣播大樓天花漏水等標語，批評大樓日久失修，要求盡快落實新大樓計劃。而李百全抵達廣播大樓後，接收工會全部標語。

李百全接受訪問時指，十分榮幸被委住作廣播處長，期待在新工作崗位上聯同港台管理團隊及所有同事，帶領港台履行《香港電台約章》上的公共目的，確保港台在《約章》下的編輯自主；同時要履行編輯責任，以專業精神服務市民，為觀眾提供高質節目及資訊。

會致力培訓 透過既定機制 讓港台人員填補高層職位



商經局早前公布有關管治及管理檢討報告，並批評港台管理出現多項問題，包括編輯管理制度存缺失，問責意識薄弱等。李指會與港台團隊一起研究和跟進報告，確保港台擁有作為政府部門及公共廣播機構應有的良好企業管治。他又強調，非常重視港台內部人才，會致力培訓，以便透過既定機制，讓港台人員填補高層職位。

港台身份獨特 要跟從政府機制及規矩 亦是公共廣播機構

有別於前任廣播處長梁家榮，李百全沒有任何傳媒經驗。被問到他如何可帶領港台，「空降」是否政治任務等，他指港台身份獨特，既是政府部門，故要跟從政府機制及規矩；同時亦是公共廣播機構。他又指，自己於政務主任職系服務逾30年，在不同部門及政策局亦曾服務過，「希望將我以往少少嘅經驗，特別係企業管治同管理呢方面，能夠為港台作出貢獻」。他強調，港台並非一人機構，擁有專業團隊，希望可和團隊合作。

▼2月19日，梁家榮最後一日上班告別港台員工▼

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2月19日，商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。（歐嘉樂攝）

有關利君雅試用期 李百全不評論個別個案



關於香港電台助理節目主任利君雅試用期問題，李則指不評論個別個案，但港台為政府部門，「所有人事任命、人事管理會確保依從政府規例進行」。他重申，上任後最重要是確保工作按《約章》辦事。在編輯自主上，亦須履行編輯責任、跟從編輯方針，包括港台須發放準確及具權威性資訊；以及持平地表達意見；不受商業及政治等因素影響。

趙善恩表示，工會希望李百全可知行合一，尊重社會各界聲音 。（張浩維攝）

工會期望可落實新大樓建設



工會主席趙善恩其後表示，工會希望李百全可知行合一，尊重社會各界聲音 。而因其政務主任背景，「非常期望可以為港台落實新大樓建設，都已經擱置咗5年」。她又強調，會密切留意利君雅情況，希望工會可在今個月內與李百全詳細會面。她寄語李「呢度係我哋屋企，亦係佢嘅屋企，需要愛護呢個地方」。而港台員工重視的是以新聞標準，會繼續為市民發放資訊及報道。

另外，香港政研會4名代表同時於廣播大樓外請願，期間高呼「支持處長 整頓港台」等口號。他們要求改革港台節目內容，並給予處長3個月時間「撥亂反正」，否則「好自為之」。

李百全將於3月1日出任廣播處長。（政府新聞網）

商務及經濟發展局早前召開記者會，公開香港電台管治及管理檢討報告。商經局局長邱騰華當時表示，港台具有公共廣播機構及政府部門的雙重角色，要參照港台約章。他引述報告批評，港台管理出現多項問題，包括編輯管理制度存缺失，問責意識薄弱，人事管理有不足，以及投訴機制欠透明等。港台工會反駁報告指控，斥小組「欲加之罪，何患無辭」，形容報告企圖亂棍打死港台。

梁家榮早前向港台同事宣布提早離開時，以「寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴」總結5年半任期，在英文版本中以「retirement(退休)」形容梁家榮的離任。

梁家榮向港台同事宣布離任的中文版本： 各位同事： 驪駒在門。同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內。寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴。 梁家榮