新冠肺炎｜政府研究便利在英居民直接回港安排　將適時公布詳情

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-15 23:03

香港對英國「禁飛令」已發出超過兩個月，不少港人滯留在當地。政府今日（15日）表示，考慮到英國新確診數字已回落，而且當地有超過2,400萬人接種至少第一劑疫苗，故正探討便利香港居民有序地直接回港的安排，詳情會適時另行公布。

政府表示，正探討能便利香港居民從英國直接回港的安排。（資料圖片/余俊亮攝）

指英國每周確診人數回落九成

政府發言人指，自去年12月底以來，英國新確診個案已由最高一周超過40萬宗，回落至3月首周的約4萬宗，回落九成；加上當地已有超過2,400萬人接種至少第一劑疫苗，佔總人口超過三分之一，故政府正探討在對本地社區的公共衞生不構成威脅的情況下，便利香港居民有序地直接回港的安排，有關安排的詳情會適時另行公布。

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維持防範疫情輸入措施

政府又指，將繼續維持在《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》下，適用於曾在極高風險的A組指明地區逗留人士登機到港的限制措施，以及《若干到港人士強制檢疫規例》、《外國地區到港人士強制檢疫規例》下，對曾在中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。

所有於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區，即巴西、愛爾蘭、南非及英國超過兩小時的人士，不會獲准登機前來香港。如要回港，需取道可入境的第三地21日，才可返港。