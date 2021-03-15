科興疫苗｜多一人死前曾接種　專家評定7宗均與疫苗無直接關係

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-15 22:52

新冠疫苗自上月底開始接種以來，接連出現有心血管或心臟病死亡人士前，曾接種科興疫苗。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會早前已評定首4宗死亡個案與疫苗無因果關係，該會今日（15日）公布，連同最新一宗、中風死亡的63歲男子個案，即累計7人死亡，全部個案多涉及心臟及血管疾病，評估全與疫苗沒有直接關係。 另外，委員會亦公布有兩宗接種科興疫苗後面癱個案，當中一人已出院；而暫時未能確定兩宗個案與疫苗接種是否有因果關係。委員會又強調，如市民接種第一劑疫苗後出現異常情況，不建議接種第二劑，「可以延長多啲時間、睇多啲數據，或者多啲數據可以接種另一個平台疫苗都唔定。」

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3月15日，疫苗臨床事件評估專家委員會公布，再多一宗死亡個案涉及曾接種科興疫苗，為一名63歲男子，即累計七人死亡。（黃金棋攝）

仍待全面解剖報告

專家委員會共同召集人孔繁毅表示，今日開會詳細審視接種疫苗後的死亡個案及異常情況，而目前七宗死亡個案中，全部都是曾接種科興疫苗。他交代第1宗死亡個案為首宗死亡個案是63歲男子，解剖初步顯示嚴重冠心病及心肌梗塞，以致肺水腫，呼吸衰竭死亡。第2位是55歲女子，初步解剖報告顯示她有大動脈撕裂及中風。兩個案仍在等待全面解剖報告。

第3宗死亡個案涉及上周一（8日）離世的71歲老翁。他於3月3日接種過科興疫苗後，至3月7日晚上在家中暈倒，由救護車送往聯合醫院急症室搶救後離世。初步解剖報告顯示他有嚴重冠心病，3條心血管有90%或以上閉塞，亦有嚴重心肌梗塞及肺水腫情況而導致死亡。委員會初步確認該老翁死亡與疫苗無直接關係，並等待完整解剖報告，再作因果關係評估總結。

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老婦接種後9日死亡 死因為冠心病

第4宗死亡個案涉及一名70歲老婦，她本身患有高血壓及退化性關節炎。她於3月2日接種科興疫苗，相隔9日後，即3月11日她出現氣促並在家中暈倒，送往廣華醫院搶救無效死亡。初步解剖報告顯示死者有嚴重冠心病，包括3條心血病超過90%閉塞，亦有心肌梗塞及肺水腫。委員會初步認為，其死因與疫苗接種無直接關係，並等待完整解剖報告，再作因果關係評估。

第5宗死亡個案涉及一名80歲老翁，死者患有糖尿病、血管硬化，以往亦曾有中風及血壓高情況。他於3月1日接種科興疫苗，並於3月6日因胸口痛，於明愛醫院急症室求醫，臨床診斷為急性心臟病。他其後轉往深切治療部並進行心導管檢查，發現他兩條大血管都有90%閉塞情況，至3月13日離世。委員會仍等解剖報告，暫時認為死因與心臟血管問題有關，初步估計與疫苗無直接關係。

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最新死者中風入院 心律不正入ICU

第6宗死亡個案為67歲男士，過往有糖尿病、血壓高血脂高，多年前檢查已發現心血管問題。他在3月2日接種科興疫苗，至3月11日在港鐵站暈倒並送至廣華醫院，延至3月13日離世。今早解剖後發現他兩條大血管都有99%至100%閉塞，另一條血管亦有50%閉塞。委員會相信心血管問題有機會誘發心律不正，或心臟梗塞致死，初步認為死因與疫苗無直接關係。

第7宗死亡個案為新公布，涉一名63歲男子，過往有心房顫抖及慢性心衰竭，亦有脂肪肝及其他慢性疾病。他於3月9日接種第一劑科興疫苗，翌日（10 日）入院，當時診斷為中風。留院期間持續出現心律不正，須送深切治療部，惟其心臟功能一直衰竭，至昨日（14 日）凌晨離世。委員會正等待解剖報告，初步認為其心臟問題嚴重，其他器官亦有嚴重問題，故委員會初步審視死因與接重疫苗無直接關係。

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孔繁毅：接種後數小時即面癱罕見

另外委員會亦公布兩宗面癱個案，並指兩患者情況不嚴重。當中包括一名69歲男子3月6日接種科興疫苗數小時後覺得麻痺和面癱，同日赴律敦治醫院，現時已出院。另一病人為57歲男子，3月7日接種科興疫苗，翌日出現面部麻痺、口部無力等情況，經治療後改善。然而他因新診斷出糖尿病，須留院進一步治療。兩宗個案亦暫未能確定與疫苗接種有因果關係。

孔繁毅解釋，以往流感接種出現面癱都是數星期後，因產生的抗體和自身免疫反應過程令神經線受損須較長時間，根據臨床經驗，接種疫苗數小時後就出現面癱並非常見，暫時亦未可下定論，委員會會繼續跟進。

孔又稱，根據香港死亡率資料數據，2019年因為缺血性心臟病或其他心臟病死亡人數每日平均人數為16.7，委員會進行初步同時期死亡率比較，暫時未有不尋常情況。被問到為何現時大部份嚴重事故均與科興有關，未見與BioNTech復必泰疫苗有關，孔指比較同時間基線後暫未發現有大分別；而科興已接種兩星期，有15萬人接種，復必泰相對接種時間較短，亦只約4萬人接種。

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