URSUS Fitness群組｜8名幼兒要入住檢疫中心　家長批評無嬰兒食物

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-16 00:17

本港新冠肺炎疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness群組大爆發，當中更出現第二代傳播，群組波及7所學校須停課，至今已逾百人染疫。 有檢疫人士向傳媒透露，基於健身室群組，有多名11至18個月的嬰兒及其家人需要檢疫，有家長批評檢疫營不合適家庭入住，供應的飯菜不設嬰兒食品，而且並無雪櫃，他們更要自備嬰兒床入營。 衛生署表示，會向民安隊了解，並要求民安隊在可行情況下盡力協助檢疫人士餵哺和照顧嬰孩的需要。

有檢疫人士向傳媒透露，他們一家三口被送往竹篙灣隔離營檢疫，批評膳食不設嬰兒食物。（資料圖片/張浩維攝）

有入住檢疫中心居民向英文傳媒表示，有8名約11至18個月大的嬰兒及他們的家長被送往檢疫中心。由於他們上周參加了一個幼兒遊戲班（playgroup），當中一名健身室群組的家長事後確診，故上述參加者需要檢疫。

只得兩張單人床 要自備嬰兒床

有檢疫人士向傳媒透露，她與丈夫、15個月大的兒子被送往竹篙灣的檢疫中心。她說，食物並不適合幼兒，而且並無嬰兒食物。隔離營內需要有兩張單人床，但並無雪櫃，他們更要自備嬰兒床入營。

她的丈夫接受另一傳媒訪問時亦指，他們一家三口要共處在194平方呎空間，房內不設煮食設施和嬰兒設施。房中有不少例如鋒利的設施，故很擔憂兒子的安全。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

衞生署表示，檢疫中心備有小雪櫃和嬰兒牀，可供有需要的檢疫人士使用；檢疫人士如有需要，可向駐場民安隊職員提出，要求協助。發言人表示，會向民安隊了解，並要求民安隊在可行情況下盡力協助檢疫人士餵哺和照顧嬰孩的需要。

截至今日， 檢疫中心共有118名未滿十八歲的人士入住。