新冠疫苗｜累計20萬人接種　周日6人不適送院　六旬婦手部變紅

【疫苗接種／BioNTech復必泰／科興】新冠肺炎疫情反覆。政府公布截至今晚（15日）8時，共約15,200名市民接種了第一劑疫苗，分別有8,900人接種第一劑科興疫苗，及6,300人接種第一劑BioNTech疫苗（復必泰），累計20萬人已接種第一劑疫苗。
另外，周日（14日）共有6宗送院個案，現已全部出院，年齡介乎40歲至79歲。其中一名66歲老婦在中央圖書館接種科興疫苗後手部變紅及血壓上升，一名79歲老翁在中山紀念公園體育館接種復必泰後，出現皮疹及血壓上升。
▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼
政府表示，今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為72%；在七間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為89%。
目前累計約20.6萬名市民已接種第一劑疫苗，當中約16.6萬名接種科興疫苗，約3.99萬名接種復必泰疫苗。
▼3月10日 首日接種復必泰情況▼
手部變紅婦接種科興疫苗
當局公布，周日（14日 )有6宗送院個案，全部經治療後，無須留院，涉及5男1女，年齡介乎40歲至79歲。
其中有3宗與科興疫苗有關，一名60歲男子到源禾路體育館社區疫苗接種中心接種後，感到暈昡，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定；一名66歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種後，出現手部變紅及血壓上升，被送往律敦治醫院，情況穩定；一名63歲男子也是到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種，之後感到心悸及暈眩，被送往律敦治醫院，情況穩定。
▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
老翁接種復必泰後出現皮疹
另有3宗個案涉及復必疫苗，接種地點分散在三個地方。一名40歲男子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種後，感到心悸及噁心，被送往博愛醫院，情況穩定；一名63歲男子到教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心接種後，感到胸口不適，被送往伊利沙伯醫院，情況穩定；一名79歲男子到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種後，出現皮疹及血壓上升，被送往瑪麗醫院，情況穩定。