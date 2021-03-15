新冠疫苗｜累計20萬人接種　周日6人不適送院　六旬婦手部變紅

【疫苗接種／BioNTech復必泰／科興】新冠肺炎疫情反覆。政府公布截至今晚（15日）8時，共約15,200名市民接種了第一劑疫苗，分別有8,900人接種第一劑科興疫苗，及6,300人接種第一劑BioNTech疫苗（復必泰），累計20萬人已接種第一劑疫苗。

另外，周日（14日）共有6宗送院個案，現已全部出院，年齡介乎40歲至79歲。其中一名66歲老婦在中央圖書館接種科興疫苗後手部變紅及血壓上升，一名79歲老翁在中山紀念公園體育館接種復必泰後，出現皮疹及血壓上升。