消委會｜Tesla Model3長續航版電池續航力最強　6款電動車最高分

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-16 15:40

政府近年推廣電動車，本月更將公布「電動車普及化路線圖」，擬訂在港推動電動車普及藍圖。最新一期消委會《選擇》月刊，比較了34款車輛的表現，當中11款為電動車，續航距離最佳的是Tesla Model 3 Long Range，推算續航距離可達425公里。 根據消委會的總評分，奧迪（Audi）的兩款電動車e-tron Sportback及e-tron；Tesla的兩款電動車Model 3 Long Range及Model 3 Standard Range Plus；Volkswagen ID.3，以及平治 Mercedes-BenzEQC 400的評分，均達到4.5分，表現相對較好。

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最新一期《選擇》月刊，列出一項汽車測試結果，該測試由國際消費者研究及試驗組織，與歐洲的汽車會合作，涵蓋14款小型及9款大型家庭汽車、8款迷你汽車，及3款行政人員汽車，當中11款為電動車、3款為混能車，其餘20款純以汽油驅動。消委會提醒，車廠一般會為同型號汽車，在不同地區或推出不同規格版本，故測試結果只供參考。

根據該項測試資料顯示，如以量得的平均耗電量推算，11款電動車的續航距離介乎210至425公里，其中最佳為Tesla Model 3 Long Range，聲稱充電池容量為75千瓦小時，推算續航距離為425公里。

▼即睇11款電動車的評分▼

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雖然奧迪（Audi）的兩款電動車，即e-tron Sportback及e-tron，其聲稱充電池容量最大，達95千瓦小時，不過推算續航距離分別為390及365公里，只排名第4及5位。根據列表，Audi的兩款車，亦是11款中最昂貴，售價同樣超過100萬元。

至於推算續航距離最低的為Mini 3-door Cooper SE，僅210公里；其聲稱充電池容量亦是最低。另外，現代（Hyundai）的Ioniq Electric售價是11款電動車中最便宜，約39萬元，不過其推算續航力排在尾二，僅270公里，充電池容量為38.3千瓦小時，同樣是尾二。

環保表現方面，測試結果顯示，11款電動車量得的平均耗電量介乎每100公里16.3至27.6千瓦小時，當中Mini 3-door Cooper SE、寶馬i3，及現代Ioniq Electric的重量，以及聲稱馬力，都是電動車中最低，亦同為最省電；而最重的兩款Audi，及平治EQC 400，則是耗電量最高。

消委會表示，以整體表現而言，迷你汽車中，起亞e-Soul、Mini 3-door Cooper SE，及寶馬i3等三款電動車，其驅動系統及環保表現俱佳，總評分較高；行政人員汽車中，Audi兩款電動車的整體表現屬最佳；小型汽車中，Volkswagen ID.3的整體表現最佳；而大型家庭汽車方面，則是Tesla及平治的三款電動車，獲最高評分。