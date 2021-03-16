疫情影響收入　逾四成基層求醫意欲低　宏利推醫療劵助2000市民

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-16 15:14

宏利香港委托香港浸會大學社會科學研究中心於2020年12月21日至2021年1月20日進行一項本地調查，以網上問卷的型式訪問了303位基層市民，發現低收入家庭大多數因費用等原因，缺乏主動就醫的積極性，也缺乏身體檢查或保險，而新冠肺炎疫情影響下更加劇了這方面的問題。 宏利與基督教家庭服務中心合作推出首個由商界贊助的醫療劵慈善計劃，計劃讓2,000位基層市民獲得免費健康檢查和諮詢服務，以及重西醫門診等項目中選擇一項醫療服務，以幫助基層市民解決醫療需要。

調查結果顯示，三分之二（66%）受訪者正受到疫情的影響，當中主要為收入減少（41%）、失業（14%）及僱員福利減少（11%）；與此同時，有81%的受訪者表示有不同的醫療需要有待跟進和處理，包括持續痛症（48%）、口腔問題（42%）等。

宏利香港委托香港浸會大學社會科學研究中心進行一項本地調查，發現低收入家庭大多數因費用等原因，缺乏主動就醫的積極性。（馬煒傑攝）

然而調查亦發現，低收入家庭大多屬「醫弱族」，缺乏主動就醫的積極性。受訪者當中，有42%表示病發初期不會求診，因為公立醫院及普通科門診輪候時間長，而私家醫生則費用高昂，他們通常只會依靠購買成藥或配藥服用（79%），以節省金錢和時間。

另外調查亦發現近九成（89%）受訪者沒有定期進行身體檢查，主要因為費用高昂（71%），以及認為自己沒有迫切健康問題（37%）。

宏利香港委托香港浸會大學社會科學研究中心進行一項本地調查，發現低收入家庭大多數因費用等原因，缺乏主動就醫的積極性。（馬煒傑攝）

為協助基層市民解決醫療需要，宏利與基督教家庭服務中心合作推出首個由商界贊助的醫療劵慈善計劃，參與者可獲得免費健康檢查及諮詢服務，再由註冊護士或營養師根據檢查結果提供資訊及建議，並由西醫門診、物理治療、身體檢查、營養諮詢、中醫內科治療、中醫針灸及牙科檢查及治療，七個項目中可選擇一項服務。

參與計劃的謝女士表示，除節省醫療費用外，計劃的醫療服務輪候時間亦較普通科門診及公立醫院快，對基層市民醫療上有很大幫助。

計劃申請人必須滿18歲，並參與在職家庭津貼（或過去三個月符合其入息及資產限額）、鼓勵就業交通津貼計劃、學校書簿津貼計劃、幼稚園及幼兒學費減免計劃，家庭支柱更可獲優先受理。計劃預期讓多達2000位基層市民受惠，亦率先於觀塘區展開並計劃陸續拓展至港島東區、深水埗、天水圍及荃葵青。