【醫療券】長者配眼鏡申領費封頂2千元　去年視光師交易額跌四成

食物及衞生局去年檢討長者醫療劵計劃，指出視光師的申領宗數及金額均不合比例地高，當局自去年6月起，規定長者每兩年只能用2000港元於視光服務。 食衞局提交至立法會財務委員會的文件披露，去年視光師醫療券申領交易宗數大幅下降，較前年減少32.6%；交易金額方面，則較前年減少了43.4%。由於申領金額設了上限，去年視光師的申領交易，平均每宗項款為1,781元，較前年跌15.8%。

過去五年，衞生署共接獲338宗針對醫療券服務提供者投訴。（資料圖片）

平均每宗視光服務項款為$1,781

食衞局提交至立法會財務委員會的文件顯示，視光師醫療券申領交易宗數大幅下降，由前年35.9萬宗，下跌至去年24.2萬宗，即減少32.6%。交易金額方面，則由前年7.6億元，下跌至去年4.3億元，即減少了43.4%。由於申領金額設了每兩年2000元的上限，去年視光師的申領交易，平均每宗項款為1,781元，較前年的2,114元跌15.8%。

去年有98%合資格的長者，即129.4萬人曾使用醫療券，申領總金額達26億元。醫療券申領交易宗數以西醫為首，達295.2萬宗；其次是中醫，有163.3萬宗；接著是牙醫，有31萬宗；視光師排名第四。至於申領金額方面，居首位的西醫佔12.4億元；中醫佔6億元；視光師排名第三。

當局自去年6月起，規定長者每兩年只能用2000港元於視光服務。（黃寶瑩攝）

16宗投訴個案交由警方跟進

過去五年，衞生署共接獲338宗針對醫療券服務提供者投訴，涉及運作程序、懷疑詐騙、不當申報醫療券，以及服務收費問題，投訴對象主要為西醫、中醫、視光師及牙醫。當中有173宗已完成調查，55宗查明屬實或部份屬實。2017至2019年，有16宗個案轉介警方跟進，至今未有個案被檢控。過去10年，衞生署查核了43萬宗醫療券申報交易，當中有4320宗是不恰當的醫療券申報。