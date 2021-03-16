反修例｜621宗須匯報投訴　108宗仍在調查　監警會︰令外界感拖延

撰文： 鄭秋玲 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-16 17:34

監警會今日（16日）與投訴警察課舉行例會，討論2019年反修例事件衍生的投訴事項，據警方數字，截至今年3月5日共錄得1,950宗，涉及9,141名投訴人。當中621宗屬須匯報投訴，涉及676名投訴人，當中約40%屬嚴重指控，最多是「行為不當」，有195宗，其次是「濫用職權」、「毆打」有有121宗及112宗。 有委員關注有108宗投訴仍在調查當中，有個案調查更耗時12個月，會令外界有拖延觀感，對監警會同警方都「不公道」。

左起︰署任監警會秘書長梅達明、主席梁定邦、副主席易志明。（監警會直播截圖）

據警方數字，與反修例事件相關的投訴，截至今年3月5日共有1,950宗，涉及9,141名投訴人。當中621宗屬須匯報投訴，涉及676名投訴人，當中約40%屬嚴重指控，最多是「行為不當」有195宗，其次是「濫用職權」有121宗，「毆打」及「疏忽職守」分別有112宗及109宗。有138宗須匯報投訴來自傳媒。當中有185名投訴人選擇全面調查，有146人撤回投訴，有74人列為「無法追查」，有138人未有回覆。

監警會副主席、自由黨易志明表示，會方已收到446宗須匯報投訴，有67宗因其他司法程序未能展開調查，仍有108宗正調查中，關注有相當多個案聯絡不到投訴人或未獲合作，於是列為「無法追查」，以及調查時間太長，會令外界有拖延觀感，對監警會同警方都「不公道」。會方法律顧問表示，有向警方反映，因為條例雖無為調查設時限，但指出「唔應該係無限期拖延。」促須盡切實可行方法聯繫投訴人。

警解釋：仍在調查投訴因要透過律師及區議員聯絡投訴人

警方解釋指，仍在調查的108宗投訴，大部份要透過律師及區議員作為代理人，才能獲投訴人回應，遲遲未能安排到投訴人錄口供，另有部份完成司法程序的案件獲重啟調查，涉及反修例大部份比較「敏感」及要考慮社會氣氛，要較謹慎處理，如在既定程序之外，再聯繫多次，會盡快完成調查。

署任監警會秘書長梅達明表示，明白警方聯繫上有困難，指留意到有兩個機構作為代理人，但調查個案平均時間用七個月，有約一半只用六個月時間，但「某類別」須耗時十二個月，「去到某個位都要解決啦。」監警會主席梁定邦指出，有上述「內情」應透明交代，及關注如由機構作為投訴人代理應出示授權書。

監警會去年5月發表針對反修例的專題審視報告，提出52項建議。警方表示，至今已完成26個建議 ，推出49項新措施。另有4項建議已有「主要進展」，包括第11項檢視催淚彈使用前評估及逃走路線安排、第14項上使用催淚劑裝置時如何加強各隊警務人員之間的協調、第36項制定相關武器應用情境培訓、及第37項在港鐵站內及人煙稠密的室內範圍的策略情境培訓。監管處處長林曉彤表示，部份建議仍須研究，尤其涉及武力使用，「唔係咁容易能夠有新措施。」指要參考外國例子等。