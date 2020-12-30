監警會新任命　立法會議員吳永嘉及陳振英任副主席　委員背景總覽

政府今日（30日）宣布，再度委任監警會1名現任副主席及10位成員，以及委任2名新副主席及3位新成員，任命由明年1月1日開始，為期兩年。當中，立法會議員易志明獲再度委任為副主席，立法會議員吳永嘉與陳振英獲委任為新副主席，現任副主席張華峰與謝偉銓將於本月31日任期屆滿後離任。

劉皇發女婿余漢坤獲委加入

政府公布，再度委任易志明為副主席，而吳永嘉與陳振英獲委任為新副主席。獲再度委任的成員有歐楚筠、朱永耀、藍德業資深大律師、李曉華、李家仁醫生、彭韻僖、黃至生教授、楊華勇、李文斌與羅孔君。

新委任的成員為陳美寶、陳正欣博士與余漢坤。翻查資料，余漢坤是離島區區議員及主席，亦是已故的前鄉議局主席劉皇發女婿，現職恒基地產地產發展部經理。

陳正欣為保良局副主席兼百利建國際有限公司董事總經理，亦是河北省政協委員。陳美寶為會計師，曾任香港浸會大學校董會成員6年。

保安局局長李家超表示，面對社會不同意見、挑戰和日益提高的公眾期望，政府十分感謝監警會「為確保香港享有一套公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度作出的寶貴貢獻。」政府會繼續全力支持監警會履行其法定監察職能，維護一個公平公正的投訴警察制度。

監警會主席梁定邦表示，隨著市民對監警會的期望日漸提高，以及社會政治環境的轉變，會方將會面對許多新挑戰。「我深信憑藉新委員和現任委員的豐富經驗和專業知識，定能確保會方有效履行其法定職能，應對未來挑戰。」

監警會近年已鮮見民主派委員，港大法律學者張達明在2009年獲委任為委員，直至2014年後離任，而民主派前立法會議員黃碧雲及梁繼昌於2016年任期屆滿離任。