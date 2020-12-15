監警會｜警首11個月接逾千宗投訴　梁定邦︰無權建議改革制度

監警會今日（15日）與投訴警察課代表舉行公開會議。投訴警察課今年首11個月接獲1,055宗投訴，較去年同期減少約32%。當中接獲最多的投訴事項為「疏忽職守」，佔約47%、有491宗投訴；其次是「行為不當、態度欠佳、粗言穢語」有377宗。涉及「毆打」的投訴有129宗。 就高等法院早前裁定現行兩層調查警察投訴機制不符《人權法》要求，監警會主席梁定邦表示，有關判詞無推翻現行監警會法例，不影響工作，並引述法律顧問指，監警會在條例下無權就自身改革提出任何建議。

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監警會｜反修例衍生1946宗投訴 一宗未經舉報但證屬「疏忽職守」

投訴警察課今年首11個月接獲1,055宗投訴，當中接獲最多的投訴事項為「疏忽職守」有491宗投訴；其次為「行為不當、態度欠佳、粗言穢語」有377宗；涉及「毆打」有129宗。其餘「恐嚇」、「濫用職權」及「捏造證據」，分別有10宗、40宗、7宗。

監警會主席梁定邦再回應高等法院裁決指，有關判詞無推翻現行監警會條例，不影響現行工作。他又引述法律顧問指，監警會在條例下無權就自身改革提出任何建議，律政司及警方已案件提出上訴，估計案件或會上訴至終審法院，屆時才知道是否要改變監警會，但個人持開放態度。

梁定邦被問到為何只續任主席一年而非兩年，是否因處理反修例投訴有壓力，他回應指已屆75歲要「告老歸田」。

秘書長俞官興︰無信心就不會向監警會投訴

監警會秘書長俞官興認為，如果市民無信心就不會透過監警會作出投訴，他舉例指去年反修例衍生近2,000宗投訴，須匯報投訴亦有629宗，是創歷史新高。但對於監警會改革，他指個人是持積極正面態度，但無理由自說自法，或會委託獨立調查民意。

警方︰「辱警罪」要待社會共識

另外，監警會副主席易志明在會議中關注警方會否推動「辱警罪」，監管處處長林曉彤表示，警方持開放態度，認為要等待社會有共識。