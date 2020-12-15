監警會｜反修例衍生1946宗投訴　一宗未經舉報但證屬「疏忽職守」

監警會今日（15日）與投訴警察課代表舉行公開會議。與反修例事件相關的投訴，截至今年12月4日共有1,946宗，涉及9,135名投訴人。當中629宗屬須匯報投訴，涉及684名投訴人，當中約37%屬嚴重指控，最多是「行為不當」有208宗，其次是「疏忽職守」有118宗，「毆打」及「濫用職權」分別有111宗及108宗。當中有179名投訴人選擇全面調查。

與反修例事件相關的投訴，截至今年12月4日共有623宗須匯報投訴。（監警會會議直播截圖）

16宗已完成調查 3宗證明屬實

監警會就反修例衍生投訴的審核工作方面，至目前警方已提交398宗須匯報投訴的調查報告，監警會已通過188宗，當中90宗投訴撒回、73宗因投訴人不合作或無法找到投訴人而無法追查、9宗透過簡便方式解決。

另有16宗已完成的全面調查當中，2宗獲證明屬實、1宗未經舉報但證明屬實、4宗無法證屬、12宗並無過錯，涉及19項投訴。

監警會秘書長俞官興透露，未經舉報但證明屬實的1宗投訴，涉及「疏忽職守」，投訴人涉參與非法集結被帶返家中搜查，拒絕戴頭套要求，據警例無論被捕人是否同意均須在記事簿上記錄，惟涉事警並無記載有關事項。

監警會副主席謝偉銓表示，一共向投訴警察課290次質詢，涉逾730項事項，包括要求更多證據等，令投訴處理更需時。監警會目標明年完成所有相關投訴。另有74宗投訴因涉法庭程序，監警會於明年或仍未能展開調查。

購置新低殺傷力武器

監警會今年5月就反修例事件發表專題審視報告，提出52項建議，保安局局長成立專責小組，定期向特首報告。警方今日表示，專責小組於11月底向特首提交第二份報告，涵蓋7個已完成落實，包括第26、30、33、39、44、45、47項建議，及4項已取得主要進展建議，包括第29、46、50、51項，主要涉及三個範疇，包括向公眾訊息發放、改善臨時羈留處所，及購置新的低殺傷力武器。

不過，會上未有透露新購入武器詳情。被問到制裁事件，有國家禁止運送裝備予香港，監管處處長林曉彤表示，政府必須跟從世界貿易組織（WTO）原則公開採購，但認為目前不需要擔心購入裝備問題，「睇唔到有咩特別大嘅問題。」並指警方所用裝備與其他地區警方一樣，裝備來源亦不限於某些地方才有，對警方提升執法能力無影響。