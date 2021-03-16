巴士加價｜疫市准九巴加8.5%　新城巴分階段加12%　嶼巴加9.8%

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-17 11:30

【九巴、新巴、城巴、嶼巴加價】4間專營巴士公司，疫市中獲批大幅加價！疫情剛放緩，市民開始回復出行，行政長官會同行政會議今日通過4間專營巴士營辦商的加價申請，城巴、新巴、九巴、嶼巴加價幅度由8.5%至12%不等，4間巴士公司新價將於4月4日起實施。當中新巴、城巴獲准加幅最高，但需分階段執行，4月4日起先加8.5%，到明年1月2日再加3.2%。 惟經營機場線的龍運巴士，申請加價8.5%則被否決。 政府預計，4月4日實施加價後，大約9成乘客每程需多付約1元，而明年1月2日新巴城巴第二階段加價後，相關路段則每程需多付不超過1.5元。

5間專營巴士營辦商分別在2018至2019年間向政府提出加價申請，但因疫情關係，政府曾暫時擱置處理相關加價事宜。（資料圖片／羅君豪攝）

新巴城巴加幅最高 分兩期加共12%

新巴城巴於2019年8月9日申請加價12%，行政長官會同行政會議今日通過加價申請，但指顧及公眾的負擔能力和接受程度，會分兩階段實施加價，今年4月4日起，會先加8.5%，並於明年1月2日起再加3.2%。政府指，新巴城巴在2019年1月曾獲批加價9.9%，但之前有約12年沒有加價，上次加價亦非全數獲批准，而在這段時間中，新巴城巴的加價幅度可達38.99%。

文件又指，新巴城巴預料，加價12%後，業務仍然會錄得虧損。新創建於2020年8月21日，以32億元出售新巴及城巴予匯達交通，兩巴易手後，於2月曾裁走84名後勤人員，包括文職工、工程師及教車師傅等。當時匯達交通的新聞稿更指，於2020年10月接手業務後，2020年12月及2021年1月所錄得的虧損，比之前11個月合共錄得的虧損要多。

新巴城巴母公司匯達交通表示，歡迎政府批准調整票價，但當時提出加價申請，沒有預料往後疫情對客量及車費收入帶來負面影響，加價後財務仍然非常嚴峻，繼續有嚴重虧損。公司行政總裁譚利民表示，兩巴殷切需要政府額外支持，否則或需調整服務。

新巴、城巴首階段新票價，會在3月28日上載兩巴網站。

九巴整體加價8.5% 月票凍價維持780元

九巴亦早於2018年9月7日提交加價申請，整體加權平均票價加幅為8.5%，而計及「專營巴士豁免隧道費基金」的紓緩作用後，九巴獨營路線實際加幅5.8%；而九巴與新巴或城巴聯營的過海路線，則會跟隨新巴城巴加價，分兩階段加價共12%。

政府指，九巴獨營路線接近7年未加價，今次獲批的票價加幅，亦低於方程式運算出來可加價18.28%的結果。翻查資料，九巴於2014年7月6日起加價3.9%。加價文件中指，九巴受新冠肺炎疫情影響，預計若車費水平不變，未來數年會出現虧損，因此行政會議認為批准該加價有確切需要。

九巴發言人表示，鑑於目前本港經濟情況，決定凍結「九巴月票」票價，維持於港幣780元，令乘客受惠。龍運巴士有限公司(「龍運」)票價維持不變。九巴和龍運對上一次調整票價，分別於七年前(2014年)和十年前(2011年)，兩公司早於兩年半前申請加價。九巴和龍運期望，是次票價可在市民的負擔能力，以及營運成本之間取得平衡。

龍運9年無加價再被否決 行政會議︰疫情好轉會有改善

機場旅客因疫情大減，龍運巴士客量大跌，惟行政會議否決龍運加價8.5%的申請。政府指，雖然龍運的機場和邊境管制站路線因疫情大受影響，但預計票價維持現有水平，龍運的財務狀況亦能因疫情好轉而改善，故即使龍運已有9年無加價，行政會議亦認為龍運無充分理據加價。

城巴的機場及北大嶼山巴士線亦沒有提出加價申請，故車票價格不會有變。

嶼巴加價9.8% 集中周末消閒行山路線

大嶼山巴士整體平均票價亦會加9.8%，當中為減低對大嶼山居民影響，3條昂坪於星期日及公眾假期的路線會加價約15%，而邊境路線及康樂消閒，以及特別服務路線，則加約10%，令主要服務東涌及南大嶼山平日票價加幅，可介乎8.2%至9.7%。

嶼巴已有13年無加價，但從2017至2018年度已開始錄得虧損，加上疫情影響，行政會議認為批准加價才可讓嶼巴持續穩健營運。

政府預計，於今年4月4日實施新收費後，大約九成乘客每程需多付的車費不超過1元。明年1月2日新巴城巴實施第二階段的新收費後，其大約九成乘客每程需多付的車費累計不超過1.5元。(張浩維攝)

新巴城巴乘客料每程多付不超過1.5元

政府發言人指，於今年4月4日實施新收費後，大約九成乘客每程需多付的車費不超過1元。而於明年1月2日新巴城巴實施第二階段的新收費後，其大約九成乘客每程需多付的車費累計不超過1.5元。

是次的加價申請早於2至3年前提出，惟政府一直未有批出，去年運房局長陳帆指會因疫情暫緩巴士加價申請，「某程度減了價」。惟疫情下多間巴士公司財政出現問題，新巴城巴屢次要求員工自願放無薪假，九巴亦多次傳出削減人手。