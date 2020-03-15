九巴聯營過海線未申請　車費已被動上調　政府袋走4000萬回水無期

新巴城巴去年1月獲批加價，與九巴聯營的86條過海線，亦在九巴未獲批加價的情況下而上調。換言之，當乘客搭乘相關聯營線的九巴班次，其實一直繳付額外票價，因為九巴營運的班次本應維持原價。 運房局回覆查詢指，截至今年1月，九巴因聯營過海路線加價獲取的額外收入約4,060萬元，涉及約6,800萬乘客人次，相關額外收入已全數存入其「專營巴士豁免隧道費基金」，用作日後減低加價幅度，九巴未能因加價而獲得額外收入。 有議員批評，將款額撥入基金，對已繳付額外車費的乘客不公，建議政府於疫情期間，調減相關聯營線車費至原價，令乘客直接受惠。

新巴城巴去年1月獲批加價9.9%，雖然九巴加價申請未獲批，但政府當時容許新城巴與九巴聯營的路線加價。（資料圖片）

新巴城巴獲批加價9.9% 九巴聯營線同加

現時九巴與新巴聯營過海路線共有45條；與城巴的聯營過海路線則有41條。政府在2019年1月批准新巴及城巴加價9.9%時，雖然九巴的加價申請未獲批，不過當時政府容許新城巴與九巴聯營的路線加價，九巴與城巴的聯營過海線票價調高約7.0%；與新巴聯營的亦上調約5.6%。

翻查資料，九巴於2018年9月申請加價8.5%，不過至今未獲批，即本應不能加價，惟由於政府在2019年1月一併調高聯營線車費，令相關路線的九巴班次亦突然加價。例如來往上水及銅鑼灣的678號線，為九巴及城巴的聯營過海路線，2013年開辦時，全程票價為21.6港元，到城巴獲批加價時，聯營線調高約7.0%，故其票價無輪是九巴，抑或城巴班次，都劃一增至23.1港元。另一條由新巴與九巴聯營的601號線，亦由於聯營線加價，由9.8元調升至10.4元，即乘搭九巴班次的乘客，額外繳付了0.6元。

現時九巴與新巴聯營過海路線共有45條；與城巴的聯營過海路線則有41條。（資料圖片）

運房局：九巴額外收取車費撥入豁免隧道費基金

678號線由兩間巴士公司「梅花間竹」出車，乘客搭乘城巴經營的678號線時，當中新增的車費（1.5元），城巴會「直接落袋」。運房局承認，當乘客搭乘九巴經營的678號線，其新增車費，會全數存入九巴的「專營巴士豁免隧道費基金」。截至今年1月，運房局表示，九巴因聯營線獲取的額外款項約為4,060萬元，涉及約6,800萬乘客人次，基金整體滾存金額約為1.87億元，估計可降低九巴之後的車費加幅約3%。



對於未批九巴加價，卻仍調高聯營線票價，運房局表示，在專營巴士豁免隧道費基金於2019年初成立之前，只有在所有相關巴士營辦商皆申請加價時，聯營線的票價才會調高，以免相同路線，卻因不同營辦商而車費有異，令市民混淆。

運輸及房屋局回覆查詢指，九巴的專營巴士豁免隧道費基金整體滾存金額約為1億8700萬元。（資料圖片）

運房局續指，由於各營辦商申請加價時間未必一致，在2008至2018年期間，城巴及新巴只曾在2008年加價，九巴則曾在2008年、2011年、2013年及2014年加價；換言之，九巴與新城巴的聯營路線，在此期間只曾加價1次，而九巴非聯營路線則已加價4次。

額外收入非回饋指定乘客

然而，九巴獲得的額外收入，僅由搭乘相關九巴聯營線的乘客付出，當局卻將約4,000萬元的額外收入，存入九巴的豁免隧道費基金以回饋全體市民，而非針對性回饋相關的乘客。

運房局解釋，巴士營辦商是按其整體經營成本，而非個別路線，向政府申請加價；政府在批准票價調整時，亦是因應其整體經營成本及一籃子因素考慮，並非考慮個別路線經營成本，因此豁免巴士使用政府隧道及道路收費而所節省的開支，以至因聯營路線獲批加價而所得的額外收入，均屬於該專營權下的整體營運成本下降，應用於該巴士公司的所有路線，以惠及旗下所有乘客。

九巴獲得的額外收入，僅由搭乘相關九巴聯營線的乘客付出，當局卻將約4000萬的額外收入，存入九巴的豁免隧道費基金以回饋全體市民，而非針對性回饋相關的乘客。（資料圖片）

九巴：無從中獲得額外收入

運房局又稱，針對特定客群給予回饋，反而與上述票價調整機制的原則和考慮因素不符；並重申基金是減輕巴士營辦商的加價壓力，在獲批加價時，營辦商需先利用基金的結餘抵銷加幅。另外，基金亦設置上限，如個別專營巴士營辦商在未來數年沒有加價壓力，營辦商會將超越上限所滾存的金額，透過票價優惠回饋乘客，該上限為營辦商年度車費收入的10%。

九巴則回應表示，從來沒有從有關的聯營線加價中，獲得額外收入，相關額外票價收益必須存入獨立帳戶。九巴稱，聯營過海線票價安排以及專營巴士豁免隧道費基金的運用，巴士公司需依從政府設立的機制。

陳恒鑌：乘客無辜辜畀貴咗車費

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌表示，2018年時，九巴根本未有申請加價，認為即使聯營路線車費多年未有加幅，政府都不應批准加價，「佢有需要就會申請（加價）」。

對於因加價已額外收取的4,000萬元，陳恒鑌表示金額不少，認為直接撥至專營巴士豁免隧道費基金的安排不妥，因為之後受惠的的不止是額外繳交車費的乘客，「無辜辜咁畀貴咗車費」，對他們不公。他認為在疫症期間，政府可更善用該款項，例如將相關聯營路線的車費，減回加價前的幅度，盡量令已額外支付車費的乘客受惠。