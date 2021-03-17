失業率7.2%｜僱主招聘審慎　招聘顧問建議先做合約工：IT人才搶手

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-17 09:19

過去一年疫情反覆，最新一期失業率持續高企，上升至7.2%，再創近17年新高。跨國人才招聘顧問華德士香港高級經理（信息技術與轉型）譚詠嘉指，去年畢業生職位空缺減少，但部分行業如金融、科技亦看到上升趨勢，科技行業起薪點更可達2.2萬元。對於待業畢業生、失業人士，她建議可把握不同機會，如報讀課程進修，或在「空窗期」先做合約工。

▼疫情下經濟重創，招聘會人頭湧湧▼

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華德士香港高級經理（信息技術與轉型）譚詠嘉表示，去年整體畢業生職位、管理培訓生（MT）空缺數量減少。（羅君豪攝）

金融、科技行業空缺「疫市」上升

疫情影響企業招聘步伐，譚詠嘉表示，去年整體畢業生職位、管理培訓生（MT）空缺數量減少，尤其在零售、旅遊業方面，而金融、科技行業則有上升。不過僱主整體招聘工作更審慎，要求更嚴謹，「好難先開到位。」

她說，見到去年第四季情況好轉，預計今年下半年會回升。至於畢業生起薪點方面，她則指與以往相若，一般介乎1.5至1.8萬元，科技相關行業則介乎2至2.2萬元。

譚詠嘉指，在科技行業方面，大學畢業生起薪點可達2.2萬元。（羅君豪攝）

譚詠嘉指出，IT人才搶手，不少企業會開拓離岸資訊科技發展，考慮到出差、北上工作的因素，大多僱主期望求職者擅長英語、國語，目前約3成僱主更要求求職者說流利國語。國內工作環境、薪酬、稅制與香港不同，如求職者打算北上工作，「唔只係睇錢，而係睇發展前境。」

華德士早前發表《薪酬調查 2021》報告，發現各行各業進一步進行數碼化轉型，重點為擴展電子商務、支援在家工作，以及推行去年暫停項目等。她認為，科技行業除渴求人才，出現裁員潮的機會亦較低，「始終系統都需要人support。」

對於待業畢業生、失業人士，她建議可把握不同機會，如報讀課程進修，或在空窗期先做合約工。（羅君豪攝）

建議拍攝Video CV求突出

求職市場競爭大，待業人士如何在面試中突圍而出？譚詠嘉建議，求職者除了投遞履歷外，亦可拍攝大約5分鐘的自我介紹短片（Video CV），內容關於學歷、工作經驗、曾參與過的計劃等，「感覺好積極，好加分」。

至於中年失業人士，譚亦提醒不需困於以前工作的框框，可嘗試不同工種，包括於空窗期做合約工，提醒求職時態度積極，「唔好好似懷才不遇咁」。

華德士早前發表《薪酬調查 2021》報告，發現各行各業進一步進行數碼化轉型。（羅君豪攝）

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