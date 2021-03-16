失業率升至7.2％創04年以來新高　人力資源顧問：或更多企業倒閉

撰文： 黃詠榆 袁澍 最後更新日期： 2021-03-16 17:12

新冠肺炎疫情反覆，政府今日（16日）公布最新失業率，2020年12月至2021年2月的失業率升至7.2%，較上一期（11至1月）的7%，升0.2個百分點，是自2004年以來新高，最新有26.16萬人失業。

失業人數增約8300人 就業不足者增加6400人

政府統計處今日（16日）發表最新勞動人口統計數字，最新一季（12月至2月）失業率升至7.2%，就業不足率亦升至4.0%，。

至於失業人數方面，由25.33萬人上升26.16萬人，增加約8300人，同期就業不足人數亦由14.82萬人，上升至15.46萬人，增加約6400人。

（資料圖片／梁鵬威攝）

▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼

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勞工及福利局局長羅致光表示，經季節性調整後失業率上升0.2個百分點至7.2%，是自2004年以來的高位。就業不足率亦上升0.2個百分點至4.0%，為沙士後的高位。同時，總就業人數較上一個期間下跌0.6%至3,610,100人，失業人數增加3.3%至261,600人。

餐飲服務業失業率稍降 零售業就業市場低迷

羅致光表示，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2020年12月至2021年2月仍然高企於11.1%，但較2020年11月至2021年一月下降0.2個百分點。其中，餐飲服務活動業的失業率由14.7%下跌至14.1%，零售業的失業率則由8.9%上升至9.1%。大多數其他行業的失業情況惡化，尤其在進出口貿易業、郵政及速遞活動業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光。(資料圖片/梁鵬威攝)

對於未來，羅志光說，由於疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業仍然冰封，勞工市場在短期內仍將面對挑戰。隨着2019冠狀病毒病疫苗接種計劃開展，疫情的威脅冀可逐步減退，而這將在今年稍後有助紓緩勞工市場的壓力。政府會繼續密切留意相關情況。

羅致光：下周將舉辦招聘博覽

羅表示，勞工處的「展翅青見計劃」會協助青年人，獲資助的非政府機構會為學院提供12個月的在職培訓，提升就業能力。另外，新一期的「就業‧起動」放寬了長期失業的定義，以讓更多有需要的青年人受惠於此計劃。

他又表示，「大灣區青年就業計劃」已經展開，為大學畢業生提供2 000個在職培訓名額。另外，勞工處將在3月23日至24日在麥花臣場館舉辦「大灣區青年就業計劃招聘博覽」，並同步舉行網上招聘會。屆時有超過30個參與「大灣區青年就業計劃」的僱主參與。與此同時，勞工處會繼續接收及發布來自不同行業的職位空缺資料。勞工處在2021年2月錄得共56,227個來自私營機構的空缺，較一月份的數字上升了28.2%，按年上升57.1%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。

沙士時期失業率最高8.7% HR：不樂觀、或會有更多企業倒閉

不過最新失業率仍未達沙士最高水平。翻查資料，2003年受沙士疫情沉重打擊，香港失業率為7.9%，當中5至7月季度，香港失業率更創下8.7%的歷史高位，失業人數高逾30萬人。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍。（資料圖片）

近日有集團舉行招聘會，提供近千個職位，吸引1萬人報名，現場更有2000人查詢。毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，情況不常見，「有幾可（失業率）咁高」，只在金融海嘯、沙士後見過。她認為，疫情反覆加上時間長，失業率已無法反映出確賓情況，「吊鹽水的人好多，開工不足、放無薪假」，又言若政府沒推出保就業計劃，失業率或早已超越沙士高位。

UA全線院線3月初宣布結業，百多位員工頓成失業大軍，未來會否有更多企業「捱不住」？周綺萍認為視乎疫情發展，不少企業只是「捱下捱下」，「如果接種率不理想，確診個案又上升，防疫措施又收緊，只係不斷輪迴」。她認為，目前情況不樂觀，未來或更多企業宣告倒閉。

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