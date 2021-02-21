失業率7%　羅致光：一月無惡化跡象　甚至回穩　惟3年內難低於5%

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-21 10:57

新冠肺炎疫情未結束，本港最新一期失業率數字上升至7%，創16年新高。勞工及福利局局長羅致光今日（21日）發表網誌指，新一期數字較上一期數字上升，不代表2021年1月的失業率較2020年12月的數字上升，是由於2021年1月的數字較2020年10月為高。他分析最新三個月的平均失業率，結論是1月份的失業率並沒有惡化的跡象，甚至是有回穩的可能。 然而他又指出，由於2020年12月的失業情況明顯惡化，所以下個月公布的數字，上升機會較高；且香港是否能在三年內，看見失業率降低於5%，他難以樂觀。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

一月份失業率並沒有惡化跡象 甚至有回穩的可能

羅致光解釋失業率的計算方法，列出他去年7月網誌的連結，指如果掌握他在早前網誌內所談的分析方法，分析最新3個月的平均失業率，便可以得到1月份的失業率沒有惡化跡象，甚至是有回穩的可能。不過，他指，由於數字是三個月的移動平均數，因此下月公布的2020年12月至2021年2月的數字包括了2020年12月的數字，而由於2020年12月的失業情況明顯惡化，所以下個月公布的三個月平均失業率，上升的機會較高。

（羅致光網誌截圖）

質疑失業援助是否可臨時 過往政黨會爭取恆常化

社會上一直有聲音要求政府成立一個臨時失業援助制度或基金，羅致光說新冠病毒長時間影響全球，終點仍未在望，懷疑香港是否能在三年內，看見失業率降低於5%，他難以樂觀。由此他認為是可否真的「臨時」是一個重要問題，而依據過往的經驗，任何「臨時」或是「一次過」的項目，特別是那些「臨時」了多年，或多次的「一次過」項目，都會是一衆政黨及社會壓力團體爭取「恆常化」的目標。若不可能是「臨時」，政府便有責任考慮到長期融資的問題。

如認真討論失業保險制度 須暫停有關取消「對沖」的立法及其他準備工作

羅致光早前曾指出如果要認真討論設立失業保險制度，需要即時叫停現時取消強積金對沖的工作。他解釋自己從未說過，成立所謂「臨時」失業援助與取消「對沖」問題有任何關係；而是指政府若要研究成立失業保險制度，便要暫停有關取消「對沖」的立法及其他準備工作。

他重申世界上沒有一個地區或國家，有毋需供款及毋需經濟審查的失業援助制度，又反駁有批評指，他將簡單問題複雜化。羅致光表示，自己都希望可以制訂十分簡單的社會政策，但所有社會政策都互相影響。