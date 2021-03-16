復必泰｜有人疑打針後不適　市民稱不影響信心：幾個醫生都打呢隻

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-16 18:54

疫苗接種計劃繼續進行，今日（16日）新增12間疫苗接種中心為市民接種BioNTech 復必泰疫苗。旺角界限街體育館的接種中心，一名女子於今早懷疑接種復必泰疫苗後感不適，需由救護車送院。 記者下午到現場觀察，到場接種疫苗的市民並不多，有市民得知今早有人送院後坦言「小小驚」，但大部份接種者都表示不太擔心。有接種者表明，對復必泰疫苗抱更大信心，因為「幾個醫生都打呢隻」。

界限街體育館疫苗接種中心下午接種疫苗市民人數並不多，到場市民不需排隊，登記個人資料或安心出行便可進入接種疫苗。（馬煒傑攝）

今日（16日）新增12間復必泰疫苗接種中心，當中旺角界限街體育館疫苗接種中心，今早有市民接種後感不適，由救護車送院。

記者下午到達界限街體育館疫苗接種中心觀察，到場接種疫苗的市民人數並不多，接種者不需排隊，登記個人資料或嘟安心出行後，便可進場打針。

聞有人送院感驚訝

到場接種復必泰疫苗的魯先生對於復必泰疫苗較有信心，並不太擔心副作用，因為外國已使用復必泰疫苗一段時間，而很多的數據都很正常；惟記者提到今早有人接種後不適送院，魯先生則到感到驚訝，笑言，「吓，咁我又驚啲，小小驚啲」。不過他又提到，自己有做運動習慣，而且「幾個醫生都打呢隻，信心大小小」，所以不會太擔心。

界限街體育館疫苗接種中心下午接種疫苗市民人數並不多，到場市民不需排隊，登記個人資料或安心出行便可進入接種疫苗。（馬煒傑攝）

對於確診數字再次回升，魯先生認為，接種疫苗後雖會較安心，但疫苗對於控制疫情都十分「抆水」，而且由於現階段數據未齊全等關係，很多人都不太願意接種，「我識好多人都唔係好敢打住，睇定啲先吖嘛，香港人習慣」。

魯先生認為接種疫苗後雖然會較為安心，但疫苗對於控制疫情都十分「抆水」。（楊凱力攝）

張先生：袁國勇都打埋，梗係有信心啲

接種復必泰疫苗的張先生同樣表示，有人接種疫苗後送院，會稍微影響信心，但認為與其他專家接種同款疫苗，會較有信心，「打復必泰吖嘛，袁國勇都打埋 ，其他學者都打埋，佢打開邊個梗係有信心啲」。

張先生同樣表示有人接種疫苗後送院會稍微影響信心。（楊凱力攝）

鍾先生︰擔心就唔會嚟打啦

從事建築行業的鍾先生，得知有市民接種疫苗後送院，並未有太大反應，「咁都打完，都ok嘅」。對於疫苗的選擇，他表示，科興與復必泰疫苗二選一的情況下，會對復必泰較有信心。他亦指出，雖有接種疫苗後死亡的案例，但不會太擔心，「擔心就唔會嚟打啦」。

鍾先生得知有市民接種疫苗後送院並未有太大反應。（楊凱力攝）

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