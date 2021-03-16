外傭納接種疫苗優先群組　團體指資訊不足　憂僱主施壓下接種

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-16 11:07

政府擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，增加兩個組別，包括在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工共550萬人，並將年齡組別由60歲以上可接種擴大至30歲以上。外勞事工中心社區關係主任唐曉昕今日（16日）於港台節目《千禧年代》表示，外傭接觸到的疫苗資訊不足，並擔心僱主會要求外傭接種，令他們會於受壓力下接種。

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政府擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，當中包括家庭傭工。外勞事工中心社區關係主任唐曉昕在節目上說，社會上對疫苗資訊不全面，而外傭可以接觸到的資訊更加不足，他們未有足夠資料去判斷應否接種。她指，擔心僱主會要求她們接種，令他們於受壓的情況下接種。她認為現時將外傭放入優先群組屬不負責任， 又擔心政府因疫苗接種人數未如理想而將外傭加入優先接種群組，建議政府應以不同外傭使用的語言提供指引，令他們能有更多資訊。

政府擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，並增加兩個組別，30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工共550萬人，今日早上9時起可預約接種疫苗。

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