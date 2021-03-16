新冠疫苗｜01實測網上約打針需等18分鐘　養和醫院復必泰預約額滿

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-16 11:15

【疫苗接種／BioNTech復必泰／科興】政府由2月26日時啟動，至今逾2周，累計已有20萬人接種了第一劑疫苗。預約系統今日（16日）上午9時再度啟動，不過即時顯示需要26分鐘才可進入。登記流程與早前一樣，惟政府早前宣布擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，增加兩個組別，30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生，以及家庭傭工共550萬人，可以預約。 01記者今日實測預約系統，大約等待18分鐘便可進入系統。相較而言，復必泰仍然更較受歡迎，不少接種中心多個日子已經爆滿，其中跑馬地山村道2號的養和醫院社區疫苗接種中心，3月19日至4月3日的預約名額已全部爆滿，至於黃大仙彩虹道、界限街體育館等接種中心則仍然有不少空位可供預約打針。 至於接種科興疫苗的醫管局轄下選定診所，預約名額同樣已經全部額滿；不過另外8間接種科興的社區疫苗中心，則全部都有空位可供預約。

疫苗接種預約系統於2月23日首度啟用，首先開放接種的科興疫苗，有5類人士可優先接種；及後由3月10日起，7間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心，會為優先組別的市民接種「復必泰」疫苗。

昨日，政府宣布擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，並增加兩個組別，30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工共550萬人，並開放另外12間社區疫苗接種中心，為優先組別的市民接種「復必泰」疫苗。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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預約系統上午9時準時開放，截至上午10時半，系統顯示需要等待26分鐘才可進入系統，但最後大約18分鐘已可進入系統預約。市民可揀選科興疫苗或復必泰疫苗，早前的優先組別，增加了香港以外地方升學的學生（16歲或以上）及家庭傭工，另外還有「不屬於以下優先接種疫苗組別的30歲或以上人士」組別。

優先組別增加16歲以上的在香港外就讀的學生，及家庭傭工。另外亦新增不屬於優先接種疫苗組別的30歲或以上人士（網站截圖 ）

科興疫苗的普通科門診名額依舊「搶手」，登入系統後醫管局轄下的選定診所已經全部額滿。不過另外8間社區疫苗中心則全部都有名額，且預約日子最早從明日開始，希望早些接種的市民可以選擇。

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復必泰疫苗就更受歡迎，位於跑馬地山村道2號的養和醫院社區疫苗接種中心已從3月19日至4月3日已經無名額。

復必泰養和醫院社區疫苗接種中心至4月3日的預約已經爆滿。（網站截圖）

而聖保祿醫院社區疫苗接種中心、東涌社區會堂、界限街體育館、港怡醫院社區疫苗接種中心首2日預約都已經額滿。不過黃大仙彩虹道體育館、香港國際機場等接種中心就有較多餘額。

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼