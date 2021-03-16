崔俊明建議政府考慮採購強生疫苗　指數據更齊全　只需接種一劑

社會新聞
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歐洲多國有人接種阿斯利康疫苗後出現血栓塞，本港亦有採購該款牛津-阿斯利康疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（16日）於港台節目《千禧年代》指出，接種疫苗導致血栓情況的機會不大。

對於政府擬採購第4款疫苗，他建議當局可考慮採購強生藥廠研發的疫苗，又指該疫苗只需接種一劑，並有更齊全的數據。

▼3月10日　首日接種復必泰情況▼

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，今早於港台節目《千禧年代》上指，接種疫苗有可能加快血管閉塞情況，但認為緊張、吸煙等，亦會導致相關情況，認為與接種疫苗未必有大關係。對於有指疫苗內的「佐劑」或導致接種後出現異常。他指，一般滅活疫苗會加入「佐劑」，是為刺激免疫系統，令疫苗的反應更強。

多在第二劑出現接種失敗

崔俊明建議政府採購第4款疫苗時，可考慮強生藥廠研發的疫苗。崔指，該款疫苗好處在於只需接種一劑，認為現時接種失敗多在第二劑出現，因有人怕副作用不打，或誤以為不用打第二劑。

他又指，美國現時就強生藥廠研發的疫苗有最齊全的數據，當中長者人數較復必泰多一倍。他指，雖然強生疫苗的有效率為66%，較復必泰低，不過強生的數據包括中度至嚴重患者，而復必泰則有包括年輕患者在內。

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