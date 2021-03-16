DSE 2021｜消息：核心科開考期間擬全港中學停面授　加開課室分流

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-16 21:18

中學文憑試在疫情陰霾下月底開考，學界關注試場一旦爆疫的應變安排。消息指，教育局與中學校長團體上周會面討論，當局為確保四大核心科順利開考，考慮全港中學暫停面授約一周，減少禮堂應考的人數，騰出更多課室作為試場，每班房約12至15個座位，倘出現確診個案，即使全場考生須檢疫，牽涉人數會較低。 不過，有中學校長認為，檢疫安排有醫學根據，當局應先釐清若考場出現確診個案，同場全部師生是否被列為緊密接觸者須隔離，否則強制全港學校停課一周，會有礙教學進度。

2020年DSE主科之一的中文科，延至5月初才開考。(資料圖片／歐嘉樂攝）

四大主科4月26日起開考

中學文憑試核心科目於4月26日起開考，一連五日先由通識科「打頭陣」，再緊接英文及中文，5月3日考數學科。筲箕灣官立中學早前兩名學生確診，因傳染期在校內禮堂應考，逾百位身處考場師生須檢疫，令學界關注考場爆疫的應變安排。

課室作試場 有考生確診時可減少檢疫人數

教育局上周五與中學校長團體會面，據悉當局在會上提到，考慮四大核心科開考的一周，全港中學暫停面授課程，減少禮堂應考的人數，以騰出多個課室作為試場。

當局認為，每個試場班房約12至15個座位，以減低考生染疫風險；一旦考場出現確診個案，衞生防護中心又評定同場考生須送往檢疫，可盡量降低牽涉的考生人數。

據了解，當局認為即使考場出現確診個案，整個考場未必需要關閉，經徹底清潔後，可以繼續運作，但須視乎疫情及中心的風險評估。

2020年DSE主科之一的中文科，延至5月初才開考。(資料圖片）

中學校長：應先釐清檢疫安排醫學理據

聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，去年試場指引明確指出，一旦考場有學生確診，僅周邊考生會被送往檢疫，但早前筲箕灣官中的檢疫安排更嚴格，引起學界疑慮。

戴表示，檢疫安排有醫學根據，當局應先釐清若考場出現確診個案，同場全部師生是否須被列作緊密接觸者，而要全部隔離。他認為，若醫學理據證實今年須加強試場指引，在考慮減低考生風險下，學校亦會接受；但若情況與去年一樣，則未必需要強制全港學校暫停一周，因會影響各年級教學進度。

他以其校為例，由於禮堂寬闊，試場座位之間可保持1.8米距離，容納約160個考生，僅個別應考科目須額外使用課室。目前面授課堂分上午及下午班，若要暫停一周授課，他預計初中學生會受到影響。

考評局：核心科開考期間 有40所試場學校申請停課

考評局回覆稱，每年文憑試核心科目考試期間，部分學校需動用禮堂及多個課室為試場，所以會於有關考試日停課。在2021年文憑試，約有40所試場學校將於核心科目考試期間停課或暫停面授課堂1至6日。教育局回覆稱，當局與考評局會密切留意疫情發展，並會繼續與衞生防護中心及學界保持緊密聯繫，加強防疫措施。如有進一步安排，會盡早公布。