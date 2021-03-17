巴士加價｜陳恒鑌批疫情下向市民荷包開刀　熊永達料的士亦申加價

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-17 11:30

行政長官會同行政會議通過4間專營巴士營辦商的加價申請，城巴、新巴、九巴、嶼巴加價幅度由8.5%至12%不等，4間巴士公司新價將於4月4日起實施。

民建聯立法會議員陳恒鑌今日（17日）在港台節目《千禧年代》表示，今次加價幅度高，加上於疫情下加價「負面」，批評未有與市民共同面對困難。他指，政府可考慮擴大「專營巴士豁免隧道費基金」，日後若加價時可抵銷加幅。香港的士業議會主席熊永達則指，雖加幅不是太大，惟不少市民覺得疫下需要共渡時艱，認為政府要考慮低收入人士的交通開支負擔。

立法會議員陳恒鑌在節目上說，新巴城巴今次加幅高，加上於疫情下加價「負面」，未有與市民共同面對困難，形容「係市民荷包開刀」。他指，雖然分階段加價，對市民開支仍會越來越大。

建議擴大「專營巴士豁免隧道費基金」

他認為，政府批准加價或因看到巴士公司的財務壓力，擔心若不加價將難以經營或需要再裁員。不過，他指加價對新巴城巴的幫助不大，因市民會轉乘其他交通工具，加上新巴城巴去年已裁員，若於加價後再面對營運壓力，政府需要再審視。他指，不希望巴士公司倒閉，但認為他們需要開拓其他收益。他又建議，政府可考慮擴大「專營巴士豁免隧道費基金」，若日後再加價可抵銷加幅。

香港的士業議會主席熊永達。(資料圖片／梁鵬威攝)

熊永達容政府「痛苦抉擇」

香港的士業議會主席熊永達於同一節目說，因巴士多年沒有加價，認為加幅不算太高，不過面對疫情，不少人認為需要共渡時艱。他形容政府今次為「痛苦抉擇」，因若巴士公司未能加價或需要裁員，政府需要讓巴士公司有足夠水平維持服務。

他指，本港的交通工具收費較其他地方低，但政府需要顧及低收入人士負擔，不少人的交通開支多於收入的10%，政府不能夠單以物價指數判斷。他建議可參考其他國家，免收部份地區人士的交通工具收費。他又指，小巴早前已申請加價，估計受疫情影響，的士亦會申請加價。