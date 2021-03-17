科興疫苗｜何文田38歲男督察確診　消息：染疫前3日打科興

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-17 11:29

本港新冠疫苗接種計劃如火如荼，紀律部隊為首批接種的優先群組。據了解，昨日（16日）確診的38歲男督察（編號:11325），曾在3月12日接種科興疫苗，3月15日初步確診，即接種第一劑3日後仍然中招，不過專家早稱首代疫苗僅防發病未防感染。

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消息稱該38歲男督察（編號:11325）3月12日在官涌體育館接種科興疫苗，3月15日初步確診，昨日（16日）正式確診。他住何文田督察級警察宿舍C座，為本地有源頭個案，並無病徵，但未知與哪宗案相關。警方表示，他駐守刑事部，因家人較早前懷疑接觸過新冠肺炎確診個案，於是他主動接受測試。他過去14日無外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸，最後一日上班日為3月12日。

38歲男督察接種第一劑科興疫苗後確診。圖為警務處處長鄧炳強（左）早前聯同警方人員，到中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。（政府新聞處圖片）

男督察另外3名同住家人亦確診，分別為10歲女童（編號:11324）、11歲女童（編號: 11326），以及41歲女子（編號:11327）。何文田督察級警察宿舍C座昨日已被納入強制檢測名單，任何人在3月3日至3月16日，曾逗留超過兩小時，須於3月19日或之前接受檢測，若他們在3月14日至3月16日做過檢測，就毋須再驗。