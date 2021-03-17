電動車｜政府停車場2025收充電費　環境局：2050前車輛零碳排放

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-17 17:10

新一份《財政預算案》宣布，本港將推出首份電動車普及化路線圖，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡，及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。 環境局局長黃錦星今（17日）召開記者會交代詳情，他預計在2025年全港公共充電器可增至5000個，計劃往後會再倍增；同年開始在政府停車場徵收充電費，逐步將充電服務市場化，推動其長遠可持續發展。政府並會要求新發展區的公共運輸交匯處提供公共交通工具的指定充電位。

《香港01》發現，現時不論在政府停車場、私人屋苑，以及房委會和領展管理的停車場中，電動車充電位普遍不足。（資料圖片 / 張浩維攝）

本港電動車充電位不足

政府停車場2025年開始徵收充電費

環境局局長黃錦星表示，《電動車普及化路線圖》願景是「零碳排放、清新空氣、智慧城市」，並分六大範疇。在充電網絡方面，他預計在2025年全港公共充電器可增至5000個，計劃往後會再倍增，並會要求新發展區的公共運輸交匯處提供公共交通工具的指定充電位；另政府會物色地點建立覆蓋全港的快速充電網絡，包括研究把加油站及加氣站轉型至充電站的可行性。此外，他稱約於2025年開始在政府停車場徵收充電費逐步將充電服務市場化，推動其長遠可持續發展。

在電池回收方面，他指把推廣電動車電池二次應用列入低碳綠色科研基金的優先研究主題，並爭取在未來幾年立法就電動車退役電池推行生產者責任計劃

開放給公眾使用的公共電動車充電器數目。（香港01製圖）

黃錦星指，政府會以2050年全港車輛零碳排放為目標，而2035年前政府會停止新登記燃油車輛，以配合香港達成2050年前碳中和目標。他又指，政府所有新購及到期更換的中小型私家車，會以電動車為標準，為社會作示範牽頭作用。

2025年前全港設15萬個配備充電設施停車位

至於充電設施，黃錦星指，目標是在2025年或以前，推動私人住宅和商業樓宇中有最少15萬個停車位配備電動車充電基礎設施，主要讓電動私家車使用，亦可以支援部份電動輕型貨車。在「五年一檢」時，會進一步檢視電動車發展時間表，訂下擴展這基礎設施的方向，政策會涵蓋新建及現有私人樓宇。他又提到，當局會研究調整對新建樓宇停車場配備電動車充電基礎設施的要求，即新建私人樓宇的停車位要提供中速充電器的所需電源。

被問及如何提升充電設施比例及擴大快速充電網絡，黃錦星表示，除了提供總樓面面積寬免，鼓勵發展商在新建樓宇的私人停車場配備電動車充電裝置的基本設施，還有EV屋苑充電易資助計劃，目前已有234個屋苑申請，涉及超過6萬個車位，比預期多，並稱申請先到先得，但沒有透露計劃會否「加碼」。

環境保護署副署長馮浩然補充指，政府會研究逐步把現有的加油站及液化石油氣加氣站，改建為快速充電站的需要及可行性。

2023年測試電動小巴

環境局早年試驗電動巴士及小巴，但成效未如理想，黃錦星認為，試驗計劃正面，有助掌握不同種類的公共交通工具車種。馮浩然指，早年試驗36架單層電動巴士，承認續航方面有改善空間，至於雙層巴士亦要面對載客量、上下山路面情況等挑戰，但相信透過新能源運輸基金逐步試驗，有望逐步將柴油車轉用電動車。至於電動小巴，他指該車種較獨特，正物色試行路線及充電裝置，最快2023年測試。

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