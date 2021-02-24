加首次登記稅｜72.5萬元以上新車稅款貴過車價　轉買電動車更抵？

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-24 19:20

財政司司長陳茂波今日（24日）宣讀新一份《財政預算案》，政府即日起上調私家車的首次登記稅以及牌費，分別增一成半及三成，當中包括政府近年不時推動的電動車。 《香港01》根據新稅率，計算稅項上調後，車主所須繳付的首次登記稅，一旦車主購買72.5萬元以上的新車，其繳付的稅項，將超出車價，以寶馬「M2」為例，零售價約為78萬元，但車主須支付近80萬元的稅額。 電動車方面，在政府擴大「一換一計劃」的首次登記稅豁免上限後，價格相對便宜的電動車，仍然毋須繳稅；不過部分昂貴的電動車，車主仍須支付較多的稅款。 香港汽車會會長李耀培批評，疫情下經濟受影響，政府不應此時加價，令車主百上加斤。他又稱，政策欠前瞻，政府不應「一刀切」上調電動車的費用，錯過推廣電動車的良機。

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+ 4 + 4 + 4

政府即日調整私家車的首次登記稅的稅率，比率為15％。各級稅階增幅最少6個百分點，最初15萬元應課稅值，會由40%增至46%；其後每級稅階，分別較過去稅率增加11百分點、15百分點及17百分點。50萬元應課稅值後的剩餘價值，新稅率達132%。

另外，私家車及電動客車的車輛牌照費用，增幅接近三成，如不超過1,500c.c的汽油私家車一年期牌照費用會由現時的3,929元，增至5,074元；不超過1,500c.c的柴油私家車的牌照費用則由現時5,389元增至6,972元。至於其他的汽車類別牌照費維持不變。

豐田「ALPHARD」要多付4.1萬元首次登記稅

《香港01》根據海關的「汽車首次登記稅系統」，計算新舊稅率下，車主須要繳交的稅收。系統顯示，豐田汽車的「ALPHARD」（製造年份為2020年；引擎容量不多於3,500cc），零售售價為403,700元。按此計算，增加汽車首次登記稅後，車主購入時須繳付317,255元，較原本多41,055元。牌照費方面，此車每年須繳付9,929元。

寶馬M2 首次登記稅貴過車價

在原有的首次登記稅下，即使購買100萬元車價的汽車，車主所須繳付的稅項，大約95萬元，稅款未超出車輛價格。不過在新稅率下，購買72.5萬元以上的新車，其稅款已超汽車價錢，「買車接近多送一架車予政府」。例如寶馬的「M2」（製造年份為2020年；引擎容量不多於3,000cc），根據「汽車首次登記稅系統」，零售價格為776,977元，按新稅率計算，須繳付793,609元稅項，較汽車價更高。另外，該車每年須繳付9,929元的牌照費。

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電動車享一換一首次登記稅豁免 變相平逾28萬元

除了一般汽油及柴油私家車增加首次登記稅及牌費外，電動私家車亦同受影響。政府消息人士表示，政府原意是希望遏止整體私家車數量上升，但同樣鼓勵市民由汽油車，轉為電動車，故電動車首次登記稅及牌費會增加，但「一換一計劃」下，電動車可享首次登記稅豁免上限，會由現時的25萬元，增至28.75萬元。消息人士稱，在新措施下，原本在「一換一計劃」下，毋須繳付首次登記稅的電動車，基本上仍維持毋須繳稅；主要受影響的是價格貴高的電動車。

根據「汽車首次登記稅系統」，日產汽車Nissan的電動車「Leaf」（製造年份2020），其零售價格為299,315元，無論加稅與否，在「一換一計劃」下，首次登記稅可獲完全豁免。不過如購買Tesla的「Model S」，系統顯示其零售價達721,070元，在新稅率下，假如在「一換一計劃」下，須繳付334,812元首次登記稅；而在原有稅率下，則繳付279,230元。換言之，雖然計劃調高了免稅額，但購買價格高的電動車時，仍然須繳付較高的首次登記稅款。

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香港汽車會會長李耀培認為，現時上調首次登記稅及牌費並不適合，近年社會受疫情影響下，不少車主都大受打擊，加價無疑是令市民百上加斤。他又稱，政府的房屋政策「北移」，不少新樓宇位於新界偏僻地區，由於交通不便，部分上班人士只能駕駛私家車上班。他形容這類車主「最無辜」；而部分較富有的車主或企業，即使上調費用後，相關人士仍會駕駛外出。

+ 2 + 2 + 2

李耀培又批評，政府「一刀切」上調電動車的相關費用，認為政府錯失良機推動電動車普及化。他解釋，假如政府只上調汽油車的費用，變相電動車的價格相動便宜，更能吸引市民使用電動車，批評政策欠前瞻。