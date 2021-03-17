電動車充電配套落後　平均17車爭1政府充電位　車主無位不敢換車

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-17 08:00

首份電動車普及化路線圖，將於今日（17日）發表，預料措施包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車。雖然距離電動車全面普及，仍有一段長時間，惟電動車充電等配套不足問題，則一直被詬病。 《香港01》發現，現時不論在政府停車場、私人屋苑，以及房委會和領展管理的停車場中，電動車充電位普遍不足。在領展管理的56,000多個車位中，僅提供86個充電車位，佔其全部車位0.15%；政府停車場提供的充車位亦僅得1,119個，即平均近17架電動車搶一個充電位，當中南區及油尖旺，更不設政府充車位。 政府未見帶頭大幅加充電站，私人住宅想安裝充電位亦處處受限。香港汽車會會長李耀培直言，如港府計劃淘汰燃油私家車，必先改善充電設施。他原本有意以「一換一」計劃購買電動車，惟因居住的屋苑停車場沒有充電車位而擱置。他促政府於咪錶位以及所有政府停車場，加裝中速或快速充電設施。

全港充電車位3351個 中西區佔最多

根據新一份《財政預算案》，本港電動私家車的登記總數約18,500輛，佔全部登記私家車的2.7%，然而充電車位卻未能追上電動私家車的增長速度。根據環保署回覆，全港18區政府停車場合共只得1,119個充電位，中西區有191個充電位，已算是數量最多；最少的為南區及油尖旺兩區，區內均不設政府充電車位。如連同政府以外機構的停車場，則全港合共有3,351個充電車位，平均亦要近6架電動車，搶一個充電位。

目前政府停車場的電動車充電服務為免費，惟環保署表示，隨著電動車的使用率持續增加，需推動電動車充電服務市場化，亦要避免濫用電動車充電器。為此當局已著手研究收費安排，並適時公布。

開放給公眾使用的公共電動車充電器數目。（香港01製圖）

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政府停車場充電位不足，管理多個停車場的領展及房委會情況亦不相伯仲。根據領展網頁資料，在其管理的56,000多個車位中，僅提供86個充電車位，比率為0.15%，分布在旗下14個停車場中。房委會方面，截至去年12月底，房委會在約50個停車場，合共約1,180個私家車泊車位，提供電動車充電位，即僅佔全部泊車位的3.7%。

不少人購買電動車都希望屋苑內可充電，然而私人住宅想安裝充電位亦處處受限。政府則推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人住宅樓宇停車場，安裝電動車充電基礎設施。當局回覆指計劃反應較預期熱烈，現時已收到200份申請，涉及超過5.5萬個停車位，即已接近計劃上限6萬個車位。

汽車會會長：居住屋苑車位無充電位 無法換電動車

香港汽車會會長李耀培直言，資助計劃「未必落到地」。他表示，現時座駕已使用近18年，因此希望透過「一換一」計劃更換新電動車。然而其屋苑停車場的月租車位，並沒有充電設施，僅得鄰近商場的其他停車場中，有特定電動車牌子的時租充電位。

「買咗（電動車）都無得充電，無理由特登泊政府停車場充電，又搭地鐵返工！」李耀培因此打消換電動車的念頭。被問到其屋苑會否申請政府資助計劃？李則指，由於停車場屬管理公司打理，住戶只可月租；即使住戶希望安裝充電位，但亦「話唔到事」，或要待大部份住戶更換電動車後，才會獲加裝充電位。

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李認為，如政府要推廣電動車，一定要先做好充電設備，直言「全世界電動車前期工作都係政府做」。他建議政府可於路旁咪錶位，以及所有政府停車場中，加裝中速或快速充電設施。

環保署回覆指，政府現於大嶼山梅窩露天公眾停車場進行安裝9個中速充電器的工程，預計在今年第二季開放予公眾使用。另外，政府正為大澳露天公眾停車場籌備安裝9個中速充電器，估計今年年底前投入服務。